GRADONAČELNIK ŠTRPCA: Nakon ranjavanja mladića hteli da policajce Srbe prebace na sever Kosova

Gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić izjavio je danas da je dan nakon protesta u toj opštini zbog ranjavanja dvojice srpskih mladića, iz Kosovske policije naloženo da se određeni broj policajaca Srba pošalje na sever Kosova i Metohije, gde su svi policajci podneli ostavke početkom novembra 2022. godine.

"To je jako loša poruka, u trenutku kada nama u Štrpcu treba veće prisustvo upravo tih policajaca", rekao je Jevtić za televiziju Pink, ističući da to nije problem samo u Štrpcu, već da je to problem južno od Ibra generalno.

Kazao je da je o tome razgovarao sa predstavnicima međunarodne zajednice i da su oni naveli da svako ko ne bude želeo da ode neće biti disciplinovan i sankcionisan.

Jevtić je naveo da je upravo o tome razgovarao sa predstavnicima Kfora i Kosovske policije od kojih je zatražio njihovo veće prisustvo u toj opštini i naveo da su iz Kfora naveli da će pojačati svoje prisustvo na određenim lokacijama.

Govoreći o sastanku predstavnika Srpske liste, čiji je potpredsednik, sa visokim savetnikom američkog Stejt departmenta Derekom Šoleom, kazao je da su imali priliku da mu prenesu sve zabrinutosti Srba na Kosovu i Metohiji.

"Mi želimo da verujemo da zaista uticaj može da bude u onom kontekstu da se pre svega urazumi (premijer Kosova Aljbin) Kurti, da prestane sa retorikom da smo mi teroristi, kriminalci, jer to kada sluša neki Albanac, onda on sebi daje za pravo i da dođe u Štrpce na Badnji dan i da puca", istakao je Jevtić.

