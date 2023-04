PETKOVIĆ: U četvrtak novi sastanak Vučića i predstavnika Srba s Kosova

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da će u četvrtak biti održan novi sastanak političkih predstavnika Srba Kosova sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije.

"Razgovaraćemo i o političkim zaključcima koje treba da donesemo, da vidimo šta ćemo i kako ćemo u narednom periodu", kazao je Petković za TV Prva.

On je ocenio da je to što su predstavnici opozicije juče napustili sednicu Odora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju "licemerje" i "posebna sramota", jer je imao nameru da govori o evropskom sporazumu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, ali oni to nisu hteli da sačekaju.

Prema njegovim rečima to dokazuje da "opozicija ne haje" kako Srbi žive na Kosovu i da "niko ne zna šta su oni želeli", a ceo događaj isceniran da bi se obesmislila sednica Odbora za Kosovo i Metohiju.

"U jednom trenutku (lider Dveri) Boško Obradović mi kaže 'mi smo došli ovde da čujemo o francusko-nemačkom planu'. U ruci držim i predlog Evropske unije i aneks koji je postignut u Ohridu i to mu kažem. Njih je zabolelo to što sam se ja pojavio na sednici Odbora za Kosovo i Metohiju, i što je sednica održana, mi nemamo šta da krijemo", rekao je Petković.

Kazao je da je sednica bila zatvorena za javnost jer je na njoj predstavljen izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dijalogu Beograda i Prištine i da tu ima "i te kako poverljivih stvari", pored ostalog i šta će činiti Srbija po pitanju dijaloga.

Kurir.rs/Beta