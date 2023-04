OGLASIO SE PETKOVIĆ POVODOM RANJAVANJA SRBINA OD STRANE ROSU: "Reč je o porodičnom čoveku, pucali su, ali će to da DEMANTUJU"

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad na Milana Jovanovića koji je sinoć zadobio prostrelnu ranu na Bistričkom mostu i dodao da je na njega pucala Kosovska policija, ali da će to, kaže, naravno demantovati.

"Reč je o porodičnom čoveku, koji ima troje dece, taksisti. Na tom slobodno mogu da kažem potpuno nelegalnom punktu kod Bistričkog mosta, Kosovska policija svakog dana zaustavlja Srbe i maltretira ih. Više puta smo govorili da oni nemaju prava da budu na severu KiM, jer je to suprotno svim sporazumima. Međutim, Aljbin Kurti i Priština ne haju za to, krše sve sporazume, dodatnim provokacijama pokušavaju da izazovu neku neprimerenu reakciju Srba na KiM, jer su očigledno tenzije i kriza danas potrebni samo Prištini, jer je to jedini način da se izbegne ZSO", rekao je Petković.

Petković je podsetio da je zabeleženo preko 300 incidenata od trenutka kada je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti došao na vlast, a da je samo u poslednjih mesec dana 12 opljačkanih kuća.

"Videćete reakciju Kosovske polIcije, oni imaju dva pristupa, ili sa jedne strane da kriminalizuju Srbe ili će da demantuju navode", dodao je Petković.

Petković je upitao zašto policija ne pokaže snimke sa Bistričkog mosta.

"Tražio sam i prošli put od Dželjalja Svečlje da pokaže snimke, nije to hteo da uradi", rekao je Petković.

Petković ističe da je po ko zna koji put pala srpska krv.

"Kurti ne želi mir, ne želi ništa da sprovodi od dogovornog. Mi činimo sve što je do nas da sačuvamo mir, bezebendost, da Srbi i severno i južno do Ibra žive u miru", rekao je Petković.

Kurir.rs/Kosovo Online