"KADA PUSTIŠ KUČE SA LANCA NE ZNAŠ KOGA ĆE DA UJEDE" Anđelković: Nad Srbima nikad nisu štedeli na štapu, ali jesu NA ŠARGAREPI

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Milice Marković i Miloša Anđelkovića povodom situacije na Kosovu i Metohiji.

Istakao je neophodnost sprovođenja Briselskog sporazuma iz 2013. godine.

- Treba da se formira ZSO, ako na to dodamo francusko-nemčaki papir i mapu puta iz Ohrida, to je proces. Ako se gradonačelnici povuku i specijalne jedinice policije sa severa KiM povuku onda se ide na raspisivanje izbora, i da li će biti formiranje ZSO, plašim se da je to davanje novog vazduha Kurtiju da odugovlači i u međuvremenu ponovo izaziva incidente - smatra Anđelković.

Podsetio je na maltretiranje Srba od strane kosovsko-metohijskih Albanaca.

- Moramo imati sigurnost za ljude na KiM. Jedini način je da pokažu zajedništvo i jedinstvo je da pokažu mirne proteste. Nakon incidenta kada je Kfor stao između kosovske policije i Srba to nije bilo dobro po Srbe. Kada je Osmanijeva vređala Srbe da su rulja i kriminalci, bilo je logično da odmah neko reaguje, jer ne može neko, u prisustvu predsednice Evropske komisije da naziva jednu naciju kriminalcima. Kada pustiš kuče sa lanca ne znaš koga će da ujede. Zato je važno da nastavimo borbu na miran način. Da se gradonačelnici povuku i da se izvrši pritisak na Prištinu i da se krene u formiranje ZSO - rekao je, istakavši to kao prvi korak.

Anđelković smatra da je cilj Albanaca obesmišljavanje ZSO.

- Ako zemljama Kvinte nije stalo do sukoba, potpuno sam siguran da imaju mehanizam da dovedu do toga da nateraju Kurtija da formira zajednicu. Kurti je rekao da nisu u sukobima sa Amerikom, i da imaju isti cilj, on je ubeđen da ovo radi u dogovoru sa centrima moći. E sad koji su to centri moći, ja mogu da pretpostavim. Voleo bih da budem optimista i da čujem neke radikalnije poteze zemalja Kvinte. Video sam izjavu nemačkog poslanika koji je gostovao kod vas i verujem u njegovo optimističko raspoloženje kada kaže da je otišao Lajčak dole i da veruje da će biti sve u redu. Ovde nije reč o diplomatskom rečniku, nego o životu, izbegavanju sukoba i o miru. A prema nama nikad nisu štedeli štap, štedeli su šargarepu! Štap su uvek upotrebljavali, pa su razmišljali o šargarepi. A Priština je uvek dobijala šargarepu - kazao je.

Anđelković ističe da smo mi kao narod skloni lakovernosti.

- Nisam ja prouzrokovao ovo, nego ga oni titraju 15 godina. Kad nas neko potapše po ramenu odmah nam je brat, ako ne i kum. Nama fali pažnja i pohvala. Polako sa time - rekao je Anđelković.

