TUŽILAŠTVO NIJE OBEZBEDILO JAKE DOKAZE KOJIMA ĆE GA OKRIVITI! Arsić: Problemi od kada je krenuo da rešava imovinsko pitanje

Branilac Milorada Đokovića iz Vitomirice, koji se tereti za navodni ratni zločin, advokat Vasilije Arsić izjavio je nakon današnjeg saslušanja svedoka da je ocena odbrane da tužilaštvo nije obezbedilo jake materijalne dokaze kojima će dokazati krivicu Đokovića, prenosi Kosovo Online.

U prisustvu okrivljenog Milorada Đokovića i advokata Vasilija Arsića i Dejana A. Vasića danas je pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini počeo dokazni postupak saslušanja svedoka tužilaštva.

- Tužilaštvo tereti Đokovića da je maja meseca 1999. godine učestvovao u ubistvu 14 civila u selu Ozdrim. Prema odbrani, mislimo da tužilaštvo nije obezbedilo jake materijalne dokaze kojima će dokazati krivicu okrivljenog Đokovića. Sa druge strane, odbrana ima svoju koncepciju za koju smatramo da će biti teško ostvarljiva, zato što je veći broj svedoka u centralnoj Srbiji i Crnoj Gori. I samo tužilaštvo se u istrazi poziva na nekoliko svedoka koji nisu saslušani i iz tog razloga smatramo da istraga nije dovoljno dobro sprovedena da bi se dokazala osnova iz te optužnice. Postupak traje, a mi ćemo kao odbrana učiniti sve da odbranimo Đokovića od optužbi - rekao je advokat Vasilije Arsić.

Utisak je, ističe Arsić, da je Đoković počeo da se sumnjiči kada je počeo da rešava svoja imovinska prava.

- Ono što je zanimljivo za Đokovića jeste da je ovaj slučaj pokrenut 2017. godine, a on je kao povratnik u Vitomirici od 2008. godine. On je jedini Srbin koji se vratio u Vitomiricu i tu živeo u svojoj kući, i od 2008. do 2017. nije imao nikakav problem što se tiče optuženja, iako se radi o događaju iz 1999. godine. Utisak je da je kada je počeo da sređuje svoja imovinska prava na Kosovu, kada je povratio zemlju i napravio kuću, počinje i sumnja u to da je on učinio ratni zločin. Tako da, stiče se utisak da ima tendencije - zaključio je Arsić.

Đoković je uhapšen juna meseca 2022. godine.

Godinu dana nakon hapšenja, Đoković se na suđenju izjasnio da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Đoković je do hapšenja bio jedini Srbin koji je živeo u Vitomirici, gde mu je kuća u martovskom pogromu 2004. godine spaljena.

Nekoliko godina pre hapšenja Đoković je započeo proces sa lokalnim vlastima u Peći oko placa koji je svojevremeno dobio od opštine i na kome je sagradio kuću. Iako je doneta pravosnažna sudska odluka, kuća nikada nikada nije ponovo upisana na Đokovićevo ime.

U međuvremenu, Đoković je u zatvoru primio vest da mu je kuća srušena.

