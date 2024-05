KURTIJEVI GRADONAČELNICI NA SEVERU KiM NAPRAVILI RASULO! Meštani: Sve je mrtvo, smrznuto, na mrtvoj tački, nema zakona

Građani u Leposaviću i Severnoj Mitrovici nemaju pozitivno mišljenje o gradonačelnicima svojih opština koji na ovoj dužnosti navršavaju prvu godinu mandata. Kako su rekli reporterima Kosovo onlajna, građane niko ništa nije ni pitao, perspektivu više ne vide i mnogi su u ovom periodu napustili KiM.

Dragiša Lakićević iz Leposavića kaže da gradonačelnika ove opštine nije ni video za godinu dana a da je u narodu zavladala apatija.

- Pravo da vam kažem ja našeg gradonačelnika i ne poznajem, niti se gde pojavljivao, niti smo komunicirali o bilo čemu. Evo godinu dana je prošlo, vreme kao da je stalo, ništa se ovde ne događa, policija samo, represije, beznadežno... Ne vidimo nikakvu perspektivu više ovde. Ništa apsolutno ne znam, da li je možda neka sijalica zamenjena samo, i u to sumnjam. Inače, jedna lopata betona i asfalta nije urađena ovde za godinu dana. Sad ko je kriv ne znam, da li izvršna vlast ili neka druga instanca ne znam - priča Lakićević.

Njegov sugrađanin Dragan Vukićević kaže da je sve "na mrtvoj tački".

- Nije išlo ni na bolje ni na gore, ne znam... Išao sam jednom u opštinu, više nisam. Sve je mrtvo, smrznuto, na mrtvoj tački - rekao je Vukićević.

Vidno nezadovoljan je Velimir Savić, takođe iz Leposavića, koji kaže da je teško živeti "pod puškom i mitraljezom".

- Nema slobode, ništa se ne radi, nikako je dok se ovo ne okrene da bude drugačije, normalno, da budemo svi zajedno, da radimo, da stvaramo... Teško je da mi živimo, a oni tu i pod puškom i pod mitraljezom. Evo putevi kakvi su, sve rupa na rupu, niko to ne popravlja. Ludnica, nema zakona, nema ništa, ne zna se ni ko pije ni ko plaća - kazao je Savić.

Ni građani Severne Mitrovice nemaju lepše reči o svojoj lokalnoj vlasti, a jedan od njih kaže da je za godinu dana "sve otišlo nizbrdo".

- Ne znam koje su odluke donosili, nas niko ništa ne pita. Oni rade svoj posao. Sve je otišlo nizbrdo - navodi on.

Njegova sugrađanka nam kaže da je ljudima mnogo uskraćeno.

- Za ovih godinu dana mnogi građani su nažalost napustli severnu Kosovsku Mitrovicu, građanima je mnogo uskraćeno jer je dinar ovde ukinut i zato što platu primamo u evrima - kaže ona.

Tračak optimizma ipak ima jedan meštanin Severne Mitrovice koji se uzda u Srbiju i Evropsku uniju.

- Sagrađene su nove kuće, sagradili su ih građani bošnjačke nacionalnosti i to je lepo, ali što se tiče srpskih institucija sve je ostalo u mestu. Mislim da će biti bolje i da će to da se promeni, intervenisaće i evropska zajedica i Srbija i ostali - kaže on.

Gradonačelnici u ove dve opštine izabrani su na izborima 23. aprila 2023. koje su Srbi bojkotovali, a zakletve su položili 19, odnosno 25. maja. U Leposaviću je na dužnosti Ljuljzim Hetemi, a u Severnoj Mitrovici Erden Atić.

