DRAMA NA STAROJ PLANINI! Otrovali se hlorom na hotelskom bazenu!

Gosti hotela "Stara planina" otrovali su se hlorom koji je u zatvorenom bazenu nekontrolisano iscurio, tvrdi Ivan Kitanović, otac Nenada Kitanovića, koji je, kako kaže, sa svojim prijateljem bio među žrtvama.



Njih dvojica su zbrinuti u Hitnoj službi u Knjaževcu i u stabilnom stanju su pušteni kući. Prema Ivanovim rečima, incident se desio u subotu po podne, oko 17 časova, kada je u vodu bazena na Staroj planini iscurila velika količina hlora.



- Cela dvorana bazena bila je puna hlora, voda je počela da kipi, ljudi van bazena su se gušili, moj sin je drugara izvukao iz vode, ljudi su počeli da beže. Nenad je na recepciji tražio pomoć za kolegu koji je povraćao, imao proliv, mučninu i probleme s disanjem, ali niko nije hteo da ih odveze do bolnice u Knjaževcu, koja je udaljena dvadesetak kilometara - navodi Ivan.



On dodaje da su zvali i Hitnu pomoć u Knjaževcu, koja im samo rekla: "Dođite".



- To je slučajan incident, i to se dešava, ali radi se o osoblju hotela koje nije htelo da im pomogne. Nije mi jasno da niko nije hteo da ih preveze u Hitnu, a reč je o trovanju gasom iz prve grupe otrova i to može biti smrtonosno - ogorčen je Ivan.



Navodi da je njegov sin, prepušten sam sebi i sa otežanim disanjem, dehidracijom i zakrvavljenim očima, oko devet sati uveče odvezao druga u knjaževačku bolnicu.



- Tamo je njegov prijatelj dobio infuziju, dali su izjavu policiju i tokom noći su se vratili u Niš, gde žive. Čudi me i da ih Hitna nije zadržala na posmatranju, već ih je tek tako pustila na put - napominje Ivan.

U hotelu "Stara planina" niko iz menadžmenta juče nije hteo da komentariše ovaj slučaj.

PU ZAJEČAR

ISPITUJEMO SLUČAJ

U Policijskoj upravi Zaječar potvrdili su za Kurir da im je prijavljen incident na bazenu hotela "Stara planina":

- Policijska patrola je s nadležnim službama za ispitivanje kvaliteta vode izašla na mesto incidenta i detaljnije informacije o tome da li je u pitanju izlivanje hlora ili nešto drugo biće poznate u narednim danima.

