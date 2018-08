VELIKI DOGAĐAJ ZA NOVI SAD: Otvara se Žeželjev most! Od 5 stubova jedan je preuzet sa starog, dug je 474 metara, a luk mu je visok kao zgrada od 14 spratova! OVA LASTA TRAJAĆE DO 200 GODINA

NOVI SAD - Novi Žeželjev most u Novom Sadu sutra će biti otvoren i za drumski, biciklistički i pešački saobraćaj, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Veliki događaj, ali ne samo za Novosađane i Novi Sad, nego, rekao bih za celu Srbiju. Ovo je investicija koja sa jedne strane ispravlja ili otklanja jednu veliku istorijsku nepravdu. Teške posledice smo pretrpeli u NATO agresiji. Posle 19 godina Novi Sad se vraća sa sva tri mosta iznad Dunava. Čekali smo dosta dugo. Uspeli smo da vratimo mostove na njihova mesta i da Novosađani, ali ne samo Novosađani, mogu da ih koriste", rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

foto: Beta/Dragan Gojić

Prvi vozovi su preko novog Žeželjegov mosta prešli krajem marta ove godine, a ceremoniji otvaranja mosta za drumski saobraćaj u subotu će prisustvovati i evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johanes Han.

Nakon puštanja u rad novog mosta, umesto starog koji je srušen u NATO bombardovanju 1999. godine, u narednom periodu se očekuje uklanjanje starog montažno-demontažno drumsko-železničkog mosta, koji je u funkciji od 2000. godine i železnickom prugom spaja dve obale Dunava kod Novog Sada.

foto: Beta/Dragan Gojić

Vučević ističe da je taj most od velikog infrastukturnog značaja zato što povezuje, ne samo sremsku i bačku stranu, već pre svega ljude.

Takođe, podsetio je da se most nalazi na železničkom Koridoru 10, da treba da bude u funkciji brze pruge Beograd - Budimpešta koja je od značaja i za našu državu i za Mađarsku, kao i ovaj deo Evrope.

foto: Beta/Dragan Gojić

Govoreći o ceni mosta, Vučević je pojasnio da je sa 25 miliona evra finansiran od strane EU.

Isto toliko su zajedno dali pokrajina i grad, a država vanredno izdvojila nešto manje od pet miliona evra, kako bi sve bilo završeno, tako da je puna cena mosta oko 54 miliona evra.

"Kada pričamo o mostu pričamo i o pristupnim saobraćajnicama. Dakle, ne samo o konstrukciji nad vodenim ogledalom, nego o kompletnoj infrastrukturi i sa bačke i sa sremske strane. Kolovozi, trotoari, biciklističke staze, sve ono što čini most kompletnim građevinskim objektom. Za nas u Novom Sadu je veoma bitna činjenica da ćemo konačno vratiti i naš kej u punu funkciju, da se koristi bez prekida", objašnjava Vučević.

Dodao je i da će opet postojati dobra komunikaciju prema industrijskoj zoni, slobodnoj carinskoj zoni, izlasku na autoput, luci Novi Sad.

Taj pravac za drumski saobraćaj je bio u prekidu od 2010. godine.

Na pitanje, kako ocenjuje ulogu montažno-demontažnog mosta, koji će se demontirati do novembra, kaže: "Koliko god da smo mi u Novom Sadu bili nekad pomalo i cinični prema ovom montažnom mostu, on je veliku svar uradio za nas, puno toga je pomogao da grad preživi te teške trenutke nakon 1999. godine. Treba na neki način figurativno da zahvalimo tom montažno -

demontažnom mostu".

Kaže da će iskoristiti priliku da zamoli i predsednika Srbije za dalju podršku.

"Mislim da je vreme za priču o novim mostovima u Novom Sadu. Sa ovim smo vratili ono što su nam agresijom oduzeli, a sad je vreme da pričamo o budućem periodu i novim mostovima koji treba da spajaju ne samo obale, nego i ljude", rekao je na kraju gradonačelnik Novog Sada.

foto: Zorana Jevtić

Arhitekta Aleksandar Bojović predstavio je, u razgovoru, novi most, njegove karakteristike, standardne po kojima je konstruisan, kao i negovu namenu.

"Železničko - drumski most u Novom Sadu je prema projektu prema kom se zahtevalo da most bude čelični i lučni, suprotno od onoga što se pominjalo u javnosti. U urbanističko - tehničkim uslovima nije se tražila nikakva sličnost sa starim mostom, a što javnost uglavnom ne zna. Most je rađen prema evropskim standardima i kao dodatak su tehnički uslovi nemačkih železnica, koje su među tri ili četiri u svetu i uslovi su veoma strogi", rekao je on.

Most sadrži dva železnička koloseka, koji omogućavaju brzinu od 160 km na sat za putničke i 120 kilometara na sat za teretne vozove. "Naravno, vozovi će se kretati onoliko brzo koliko je dozvoljeno u tom delu puta", naglašava Bojović.

foto: Beta/Dragan Gojić

Dve drumske trake su rađene tako da obe imaju širinu od 3,5 metra i odgovaraju standardima brzine vozila od 80 do 100 km na sat, uz propisano ograničenje. Na kraju, tu su dve pešačke staze širine 2,5 metra. Most je čelične konstrukcije i nalazi se na pet stubova, od kojih je jedan preuzet sa starog mosta.

Dugačak je 474 metara, a 31,45 metara širok. "Razmak između luka i zatege je oko 42 metra, otprilike kao zgrada od 14 spratova, znači, dosta su visoki lukovi", pojašnjava arhitekta.

Pošto se u javnosti često pravi paralela između ovog novog i starog mosta, Bojović kaže da su oba izuzetna ostvarenja i da odgovaraju standardima svog vremena. "Upoređivati nešto što je nastalo 60 godina kasnije je besmisleno", dodao je on.

foto: Beta/Dragan Gojić

Cena konstrukcije, što je posebno karakteristično, još u napred je zadata, a Bojović kaže da je to praksa u svetu, a da je rezultat jeftiniji most. Most je u klasi železničih lučnih mostova sa zategom i ukrštenim vešaljkama i svetski je rekorder u rasponu sa 219 metara raspona.

"Projektovan vek trajanja je 100 godina, međutim čelični mostovi su dugotrajniji i mogu da traju i 200 godina, naravno, ako se ne pojavi problem neke druge prirode", ističe Bojović.

foto: Beta/Dragan Gojić

Novi Žeželjev most je replika starog, izgrađenog 1961. godine po projektu arhitekte Branka Žeželja. Zvanično ime je bilo Most bratstva i jedinstva i na njegovom otvaranju, zbog izraženih sumnji u bezbednost mosta, inženjer Žeželj se prilikom probe koja se sastojala od prelaska najtežeg teretnog voza preko mosta vozio čamcem ispod mosta kako bi svima pokazao kako veruje u svoje delo.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir