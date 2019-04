STAFORDI IZUJEDALI MLADIĆA KOD BEOČINA: Preskočili u komšijsko dvorište zbog drugog psa, pa napali vlasnika

ČEREVIĆ - Dva staforda u vlasništvu M. Z. iz Čerevića preskočila su u komšijsko dvorište i tom prilikom izujedala mladića (24), koji je zadobio lakše telesne povrede.

Kako nezvanično saznaje 021.rs, protiv M. Z. podneta je krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti.

Goran Ćorić, otac povređenog mladića, kaže da će protiv komšije podneti i privatnu tužbu, kao i da će na njegovu adresu stići i veterinarska inspekcija.



"On je pustio svoje kerove u svoje dvorište, a moj pas, koji je miran i mešanac, bio je sa mojom majkom na terasi. Oni kad su ga videli počeli su da navaljuju na ogradu, da bi je na kraju preskočili. U međuvremenu je maloletna ćerka izašla na terasu i držala našeg psa. Kada je videla da oni trče ka terasi, zvala je mog sina. Onda je on izašao i pokušao da ih razdvoji onda ga je jedan od ta dva kera dva puta ugrizao za ruku i tek tad je njihov gazda došao do ograde da ih smiri", objašnjava Ćorić.



On zaključuje da je komšija sam trebalo da zna da ti psi mogu biti opasni, jer je, kako kaže, prethodno već bilo mnogo takvih slučajeva.

