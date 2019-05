NAJDEBLJI POLJOPRIVREDNIK U SRBIJI? Simpatični Milutin ima 170 kg, iz traktora ne izlazi po 10 sati, a PALAČINKE su njegovo GORIVO (FOTO)

Milutin Tasin iz Novog Bečeja privukao je pažnju na društvenim mrežama kada je snimak njega u traktoru objavio njegov bratanac uz komentar da on po 10 sati ne izlazi iz traktora. Ipak ovaj čovek ne bi bio prevelika retkost da nije poljoprivrednik koji ima skoro 170 kilograma i uspešno obavlja sve poslove u polju.

"Mahom sam za volanom. Moj sinovac i njegovo društvo vole da me slikaju i snimaju, ja im dođem kao maskota. Sve ću da smislim i objasnim, najpametniji sam među tom našom družinom, sve ću, samo da me ne ganjaju i ne gnjave. A najviše počinje da me guši salo", počinje priču Milutin.

Otkrio je i da mu je njegov bratanac malo preuveličao kilažu, te da ima "jakih 160 kilograma".

"Ma, nemam 170 kilograma, imam 168, samo oni obožavaju da malo dodaju", kaže ovaj "teški" poljoprivrednik.

Gojaznost je, prema njegovim rečima, krenula 2005. godine, kada je napustio firmu u kojoj je do tada radio. Kada je dao otkaz imao je 113 kilograma, a onda se okrenuo poljoprivredi. Čuva krave i kako kaže "kulira".

"Konzumirao sam mnogo hrane i ranije, ali sam radio u toj firmi, i na njivi, i spavao po četiri sata dnevno. Međutim, onda sam samo "manuo" firmu, ali hranu nisam. Obožavam palačinke, 40 komada pojedem, ali mrzim tanke, bar tri milimetra da budu debele i masne. Čvarke i slaninu, takođe. Ma volem sve osim cvekle! Platio bih Tomu Filu da me brani od cvekle, mrzim je", ispričao je Milutin šta najviše voli da jede.

Osim ove gozbe, nisu mu strane ni torte, gibanice sa sirom i makom, ali da "mak bude malo vlažan i sladak".

Kako je u razgovoru rekao, nema svoju porodicu, ali je blizak sa ovim rođacima i obožava familiju.

"E za žene nisam imao smisla. Konstantno sam okružen lepim ženama i decom, ali ništa svoje nemam. Moja familija se nervira što osoba kao ja nema ženu i decu i non-stop mi zvocaju, ali džabe.Imam samo jednu manu, moram svakoj ženi da kažem da je lepa i simpatična", priča Milutin.

KILOGRAMI SU, IPAK, VELIKI PROBLEM

"Da znate da mi je teško sa ovom kilažom. Jedva se penjem u traktor, na dobrom sam putu da otkinem kabinu na mom traktoru. Za sad se dobro drži", kaže Milutin, a na pitanje da li planira da smrša, odgovara:

"Planiram poslednjih 14 godina, ali mnogo je teško", govori iskreno ovaj poljoprivrednik.

Dodaje i da kod lekara ne ide, jer ne voli bolnice, ali je svestan činjenice da verovatno nije zdrav.

