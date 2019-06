BESPLATNO NA OTVARANJU SEZONE: Gradski bazen u Loznici spreman za kupače

Sve je spremno za početak nove kupališne sezone u Loznici, kažu u Ustanovi za fizičku kulturu ’’Lagator’’.

Kao i prethodnih jedanaest godina i ove će biti otvorena za Dan grada,16. jun, kada će za sve posetioce biti besplatan ulaz, potvrdili su iz ustanove.

O bezbednosti posetilaca brinuće devet spasilaca i dve medicinske sestre, a onima koji ovde dođu da se osveže tokom letnjih vrućina na raspolaganju će biti ležaljke, suncobrani, stoni tenis, park za odmor, a za najmlađe klackalice i ljuljaške.

Zavod za javno zdravlje iz Šapca kontrolisaće kvalitet vode, kao i prethodnih godina kada je to rađeno dva puta sedmično i uvek je sve bilo u najboljem redu. Besplatna obuka za neplivače, koju svakoga leta prođe stotinak dece i do sada je uspešno završilo više od hiljadu devojčica i dečaka, kao i škola stilova plivanja biće organizovane i ove godine na otvorenom kupalištu. Posetioce će obradovati odluka da cene ulaznica ostanu iste kao i prošle godine, dnevna je 180 dinara, za decu do sedam godina ulaz je besplatan, sezonske ulaznice za studente i učenike su tri, a odrasle četiri hiljade dinara.

U UFK ’’Lagator’’ se nadaju da će ova sezona biti uspešnija od prošlogodišnje kada je samo avgust podsećao na leto pa je prodato oko 22 hiljade ulaznica, deset hiljada manje nego godinu pre.

Od otvaranja velikog i dečjeg bazena na Lagatoru najbolja je bila sezona 2012. godine kada je kroz kupalište prošlo oko 44 hiljade kupača. Inače, poslednjih nekoliko dana Loznica se krčka na plus 30 pa mnogi jedva čekaju da kupalište otvori vrata.

