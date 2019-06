NABUJALI IBAR UNIŠTIO MOST KA TVRĐAVI MAGLIČ: Zatvoreni svi prilazi, turisti tužni jer ne mogu da vide srednjovekovno utvrđenje

novi most košta 70 miliona dinara

Zbog velikih oštećenja na visećem mostu preko Ibra, koji vodi do srednjovekovnog utvrđenja i popularne turističke desetinacije - tvrđave Maglič, udaljene od Kraljeva 16 kilometara, na desetine turista i znatiželjnika onemogućeno je da poseti ovo zdanje iz trinaestog veka.



- Nabujali Ibar gotovo je uništio konstrukciju mosta, teško su oštećeni betonski stubovi, pa je Odlukom građevinske inspekcije u Kraljevu pešački most, kojim se sa obližnje magistrale prelazi na desnu obalu Ibra, ka Magliču, zabranjen za upotrebu i potpuno zatvoren žičanom ogradom, kažu gradski čelnici.

Prema rečima Aleksandra Nestorovića, direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, za projekat novog mosta trebalo je izdvojiti 70 miliona dinara, ali je ovaj projekat ocenjen kao preskupa investicija.



- Lično smatram da je trebalo napraviti impozantniji most, kakav Maglič zaslužuje kao istorijski spomenik i takav most bi omogućio i pojedinim manjim, dostavnim vozilima, prelazak na drugu stranu, jer na tvrđavi ima raznih dešavanja i teško je sve ručno prenositi. Do sada smo raznim ministarstvima predavali projekat i tražili sredstva, ali nam je rečeno da ne razmišljamo u tom

pravcu, kaže Nestorović.

Ana Mirosavljević, direktorka Turističke organizacije Kraljeva ističe da su oni na sebe preuzeli izgradnju mosta i da će ovo pitanje biti uskoro rešeno.



- Ideja o projektu mosta datira iz prošle godine, ali tada nije bilo sredstava u gradskom budžetu za taj projekat. Međutim, ove godine, tu našu ideju podržao je gradonačelnik Kraljeva, pa će zahvaljući sredstvima od 30 miliona dinara, koliko je Kancelarija za obnovu i razvoj opredelila za most u Magliču, on biti i napravljen, po projektu koji je već gotov, kaže direktorka Turističke organizacije Kraljeva.

