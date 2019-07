PROSVETARI U PROKUPLJU TUŽILI ŠKOLE ZBOG ZAKINUTOG ODMORA: Umesto da im plate po 2.500 dinara, sad će morati da daju po čak 70.000!

PROKUPLJE - Zbog izvršnih presuda radnika za ispatu 2.500 dinara za odmor koji je zakinut pre dve godine, prosvetari su tužili nadležne, a ovih dana su stigle izvršne presude.

Sa svim sudskim i izvršitelјskim troškovima po radniku svakoj školi se skida 70.000 dinara po tužbi! U svakoj školi je najmanje po deset prosvetara koji su tužili.

Zbog toga je već u tri od osma prokupačkih škola, odnosno u Osnovnoj školi „Nikodija Stojanović Tatko“, Tehničkoj školi „15. maj“ i Medicinskoj školi „Dr Aleksa Savić“ na kratko bio blokiran račun.

Medicinska škola je kako saznajemo iz svojih sredstava platila prispela izvršenja, kao i ostale dve škole, ali para za nova rešenja koja stižu nema.

- Gimnazija je to predvidela, pa se već obratila nadležnom ministarstvu i još čekaju da im se uplate ta sredstva. Medicinska ima svoje prihode, pa će to pokriti, do uplate Ministarstva prosvete, a ostale škole su se našle u problemu.

Pitanje je da li će naredna isplata plata moći da se realizuje jer će sigurno stići i ostala izvršna rešenja- kazala nam je osoba koja je dobro upućena u problematiku.

U lokalnoj samoupravi, kao i u Školskoj upravi u Nišu su upoznati sa situacijom. Kako nam je potvrđeno, sve je predočeno nadležnom ministarstvu.

