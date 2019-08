LOKALNI ŠERIF! OVAKO DRUGI ČOVEK MEROŠINE RASIPA NOVAC: Kupio dron za opštinske pare!

Zamenik predsednika opštine Merošina Bojan Nešić godinama rasipa novac iz kase ove izuzetno siromašne opštine na jugoistoku Srbije, pa je tako, nakon kupovine kožnih jakni, tašni i fotelja od novca građana, odlučio da skoro 200.000 dinara da za kupovinu drona, tvrdi dobro obavešteni izvor Kurira.

Prema rečima našeg izvora, da sve bude gore, ovaj dron nikada nije stigao u opštinu, a zbog ove sumnjive nabavke protiv Nešića je podneta krivična prijava Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju u junu 2016. godine, a sada se ovaj predmet nalazi u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije i kriminala Višeg tužilaštva u Nišu.



- Nešić, ali i neki ljudi oko njega sumnjiče se da su zloupotrebili položaj odgovornog lica tako što su ugovorili i izvršili nabavku artikla "DJI Phantom 3 Advanced Dron Fill HD 1080 p kamera" od preduzeća "Jakov sistem" iz Niša, bez znanja i saglasnosti nadležnih opštinskih organa i suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Iz budžeta opštine je za tu namenu 2015. dato 191.490 dinara - kaže izvor Kurira koji je imao uvid u krivičnu prijavu protiv Nešića.

U ovoj prijavi takođe je navedeno da je načelnik opštinske uprave formirao i Komisiju za utvrđivanje okolnosti nabavke ovog drona.

- Moramo da se zapitamo šta će opštini Merošina dron koji košta skoro 200.000 dinara? Da sve bude gore, ovaj dron nikada nije stigao u opštinu! Dobavljač "Jakov sistem" iz Niša jedva je pristao da da otpremnicu, pa su svi pretpostavili da je Nešić sa ekipom hteo da taj novac stavi sebi u džep. Ni to nije kraj: ventilacija u kancelariji Bojana Nešića, dok je bio na mestu predsednika opštine, plaćena je 273.143 dinara, a šuška se da je to zapravo dupla cena od one koja je trebalo da se plati, odnosno da je duplo plaćeno! - otkriva naš izvor i dodaje:

- Većina od 14.000 stanovnika, koliko ima Merošina, bavi se poljoprivredom i izuzetno siromašno živi, za njih su ovi novci pravo bogatstvo. Ljudi su frapirani što se njihov krvavo zarađeni novac ovako rasipa. Međutim, Nešić ovde gazduje mnogo čime i niko ne sme ništa da mu kaže.

Da podsetimo, Kurir je juče pisao o tome kako je Nešić od budžetskih para naručivao skupocene kožne jakne, ženske tašne i fotelje, a Nešić se pravdao da se radilo o nabavci radnih odela za vozače. Kada smo juče pozvali Nešića, poručio je da će kontaktirati sa advokatom i da su u pitanju "laži i poluistine", a nije želeo da sasluša pitanja vezana za dron.



Raspušten odbor SNS u Merošini Kako saznaje Kurir, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Merošini pre dva dana je raspušten zbog "stranačke nediscipline". Da podsetimo, Nešić je u nekoliko navrata bio na mestu predsednika opštine Merošina, a za to vreme je više puta menjao političke partije. Učlanio se 2013. godine u SNS, iz kog je 2016. izašao i napravio grupu građana Naprednjaci Merošine. Zatim je prešao u Socijalističku partiju Srbije (SPS), a 2019. godine se ponovo vratio u SNS.

Dron nije u opštini Aktuelni predsednik opštine Merošina Saša Jovanović za Kurir kaže da nema veze s nabavkom kožnih jakni i drona, jer tada nije ni bio u politici.

- Prema mojim saznanjima, postupci za dron i kožne jakne su u tužilaštvu i najbolje da ostavimo da nadležni organi rade svoj posao. Lično, ja možda ne bih naručivao dron, jer je moj cilj da što više uštedimo i uradimo za građane. Situacija nije sjajna u Merošini, ali ide nabolje, evo sad rekonstruišemo osnovnu školu... Dron trenutno nije u opštinskoj upravi, znam da je jedno vreme bio u policiji, ali ne znam gde je sad - rekao je Jovanović za Kurir.

