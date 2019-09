PORED VODE MANJE JE VRUĆINE: Održan 17. Kup Dani Drine na Branjevu

LOZNICA – Na Branjevu, jednom od najlepših mesta na Drini, danas (1.9) je održan 17. kup “Dani Drine”, u pecanju bele ribe i 15. “Čorbijada”, takmičenje u kuvanju alaske čorbe, uz učešće više od 30 ekipa u obe discipline. Brojni posetioci iskoristili su lep prvi septembarski dan da uživaju pored reke, druže se i ujedno degustiraju čorbe, ali je bilo i “pratećih” jela sa roštilja i raznih tečnosti za žedna grla.

Na uređenoj takmičarskoj stazi našle su se ribolovačke ekipe došle iz hrvatske Gunje, Banovića, Živinica, Žepče, Sremske Mitrovice, Krčedina, Inđije, Valjeva, Malog Zvornika, Krupnja, Bratunca, Bajine Bašte i Loznice. Dok su ribolovci u tišini iz mirne Drine ‘’izvlačili’’ ribu, na obali je bila druga slika. Mešala se muzika sa zvučnika i svirka hamronikaša, pucketla vatra ispod kotlića, krčkala se riblja čorba, lupkali su noževi dok seckaju ribe i luk, radilo se hitro da se što pre i bolje obave sve pripreme neophodne da riblja čorba bude što bolja. Vreme je bilo idealno za uživanje pored vode čija blizina je ublažavala žegu. Dušan Divnić, predsednik MZ Podrinje iz Lozničkog Polja koja organizuje ’’Čorbijadu’’, zadovoljan je što se na tradicionalno takmičenje u spremanju riblje čorbe odazvalo dvanaest ekipa.

- Sa nama su i prijatelji iz Republike Srspke, s one strane reke, a naravno učestvuju ekipe iz Srbije. Uglavnom ih bude petnaestak i uvek je dobra atmosfera kao i danas. Kuvaju se riblje čorbe, svi se trude da to urade na najbolji način, a bude tu i nešto na roštilju pošto mnogi ovde danas ostaju do sumraka pa im dobro dođe. Najvažnije je da se ljudi lepo druže, a videćemo šta će reći žiri ko je bio najbolji ovoga puta – kaže on nadjačavajući žagor i mešanje različitih pesama koje su odjekivale Branjevom.

Pored vode je vladao mir. Tišinu je povremeno prekidao samo fijuk zabačenih udica i praćakanje upecanih riba. Predsednik Skupštine OOSR ’’Drina’’ Loznica, Zoran Opačić kaže da je ovo 17. uzastopno okupljanje na ovom mestu i da je zadovoljan odzivom takmičara.

- Lani smo imali 20 ekipa, a ove jednu manje jer samo naši redovni učesnici, prijatelji iz Lukavca nisu opravdano mogli doći. Imamo 15 muških i četiri ženske ekipe, a udice je zabacilo i osam pionira. Uslovi na stazi su dobri, nivo Drine je odgovarajući, nizak, zahvaljujući našim prijateljima iz HE ’’Zvornik’’ i HE ’’Perućac’’ koji nam svake godine izlaze u susret. Riba dobro ’’radi’’ i videćemo ko će imati najviše uspeha – kaže on.

Kada su štapovi odloženi i završena merenja pokazalo se da je najbolji ulov imala ekipa KSR ‘’Drinsko jezero’’ Mali Zvornik, drugo OOSR “Drina“ Loznica, a treća ‘’Mrena’’ Živinice. U konkurenciji dama prva dva mesta uzele su Lozničanke, prvoplasirana je bila ekipa OOSR “Drina“, druga KSR “Mamac“, a treća “Klen“ Banovići. Pobednik staze je Vladimir Pajić iz Loznice, sa ulovom od 7.050 grama, a kod dama Suada Opačić –‘’Drina’’ Loznica sa ulovom od 3.535 grama. Posle ocenjivanja ukusa i izgleda žiri je odlučio da su najbolju čorbu imali loznički ‘’Doktori’’, drugi su bili njihovi sugrađani ‘’Đilkoši’’, a treće mesto pripalo je ekipi ‘’Užice’’ iz toga mesta.

Ovogodišnji ”Dani Drine” su uspeli, a sledeće godine očekuje se još masovnije okupljanje i druženje na Branjevu tokom prvog septembarskog vikenda.

