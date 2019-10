NA PRVI POGLED OVO JE OBIČNA SRPSKA SVADBA, ALI POGLEDAJTE BOLJE: U Kosjeriću se venčavaju Kinezi i Kineskinje po svim starim srpskim običajima (FOTO)

KOSJERIĆ – Ako ne možete da se udate, a vi dođite u selo u zapadnoj Srbiji da vidite kako to izgleda prava srpska, mrsna svadba. U jednom selu tu turisičku ponudu već šest meseci obilato koriste Kineskinje i Kinezi, pa se tako podno Divčibara “udalo” oko 26 turistkinja sa istoka. Ako imaju partnera onda je mladoženja Kinez, a ako ne onda mladoženju glumi lokalni momak.

foto: RINA

Kineskinja Džes obukla je narodnu srpsku nošnju, spremna da postane srpska snajka i dobro se našla u toj ulozi.

“Ideja da sa nama podelite svoje običaje je odlična. Zaista uživamo u svemu. Mladoženja je zgodan, ali možda malo mlad za mene”, rekla je kroz osmeh Džes.

Na ovoj svadbi svi su obučeni baš onako kako dolikuje, od mladenaca, preko devera, starog svata pa do gostiju.

foto: RINA

“Uzbuđenje je počelo od kako sam kročila u etno selo. Oblačenje, pa šminkanje, izvođenje mlade, zaista imam samo pozitivne utiske. A najveću euforiju izazvao je poljubac mladenaca i kad smo nasamo otišli u vajat”, priča Džes.

foto: RINA

Nijedan stari običaj nije izostao – jabuka je oborena, sito bačeno preko kuće, a mlada je čak i kupljena pre nego što su je izveli pred mladoženju.

“U Kini imamo slične običaje, mladoženja takođe treba da kupi mladu, ali kod nas to skuplje košta, u zavisnosti od regije dajemo čak oko 130 hiljada evra”, kaže Van, koji je na ovoj srpsko – kineskoj svadbi bio mladoženjin brat koji je kupovao mladu.

foto: RINA

Marinko Mijailović do sad se sa Kineskinjama “ženio” sedam puta i kaže da je svaki put mlada sve lepša i lepša, ali da još uvek ne planira da stane na ludi kamen u stvarnom životu jer tek mu je 21 godina.

foto: RINA

“Svaka nova grupa je zanimljiva na svoj način, malo porazgovaramo i pratimo te narodne običaje. Ja gađam jabuku i mogu reći da sam se poprilično iveštio u tome”, rekao je Marinko.

U Kosjeriću je Kinezima sve bilo po volji, osim trepeze, jer im odgovara blaža hrana.

foto: RINA

“Malo smo lutali na početku. Prvo smo pravili svadbraski kupus, ali smo primetili da to slabo jedu. Onda smo se raspitivali šta to kineski tursti naručuju kad dođu u Srbiju i zaključili da ne vole puno slano, ni puno slatko. To smo ispoštovali i sada na stolu ostaju prazni tanjiri”, rekla je Marija Luković Sredić, koja je zadužena za svadbeni jelovnik.

Srpsko – kineska svadba postala je prava atrakcija u ovom kraju, i sve je više turista koji posećuju ovaj kraj.

foto: RINA

“Želeli smo na ovaj način da strance upoznamo sa našom kulturno baštinom. Već 15 godina se bavimo seoskim turizmom i čuvanjem tradicije. Svadba kao socijalna manifestacija skup je svih običaja, i kroz taj događaj može se upoznati dobar deo srpske kulture. Kinezi su oduševljeni, sviđa im se cela ova priča”, rekao je Željko Sredić.

I sve je na ovom seoskom venčanju izgledalo stvarno, uz srpsko kolo kineska mlada napustila je Kosjerić, ali vrlo brzo stiže nova jer je samo do kraja oktobra zakazano još osam svadbi.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir