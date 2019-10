ŽIRI JEDNOGLASNO ODLUČIO, PISCU MILISAVU SAVIĆU NAGRADA: Bagdalin prsten despota Stefana Lazarevića za pripovedanje

Žiri za dodelu nagrade "Bagdalin prsten Despota Stefana Lazarevića" odlučio je da ovogodišnji laureat bude Milisav Savić (rodom iz Vlasova, kod Raške) za romansijersko i pripovedačko portretisanje srpskog naroda i za saradnju i podršci „Bagdali“ i Kruševcu.



Obrazlažući jednoglasnu odluku žirija, koji je radio u sastavu Ljubiša Bata Đidić, predsednik i članovi Miloš Petrović i Veroljub Vukašinović, Đidić je istakao:

- Od one prve proze u na početku šesdesetih godina nazvane „Bugarska baraka“ do poslednjih knjiga „Epska Srbija“ i „Dolina srpskih kraljeva“ Milisav Savić je napravio jedan izvanredan luk raznovrsnosti u srpskoj prozi. Ovu, 35. „Bagdalinu“ nagradu po redu, dobija veliki pisac koji je objavio 20 knjiga - rekao je on.



Prema rečima književnog kritičara Miloša Petrovića, glavnog i odgovornog

urednika časopisa „Bagdala“, Milisav Savić u svojim knjigama ima teme epske Srbije:

- To je Srbija koja se prostire od davnine, duboko zalazi i u društveno biće Srbije čak i za vreme Obrenovića. Znači, 19. vek, a nadalje kroz knjigu „Hleb i strah“, za koju je dobio NIN-ovu nagradu, i u sadašnje vreme.



Na svečanoj akademiji u Kruševačkom pozorištu 1. novembra, osim uručenja

„Bagdalinog prstena“ Milisavu Saviću, nagrada za dečje stvaralaštvo časopisa „Bagdala za decu“, koja nosi ime po kruševačkom književniku Branislavu L. Lazareviću, biće predata pesniku iz Banja Luke Ranku Pavloviću, obavestio je predsednik Književnog kluba „Bagdala“ Nebojša Lapčević.

(Kurir.rs/Ž. M.)

Kurir