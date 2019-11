VOZAČ BEZ GREŠKE: Deda Velizar Savić (84) čak 50 godina bez ijednog prekršaja

Ne pijem alkohol 63 godine i možda je i to doprinelo, priča deda Velizar

Oprezno. Nikad nisam vozio brže od 70 kilometara na sat. Nema ništa drugo da misliš, nego samo na volan, točkove i saobraćajne znake. To je uvek bilo strogo kod mene, otkriva za Kurir tajnu bezbedne vožnje vremešni Velizar Savić (84) iz sela Belo Polje kod Gornjeg Milanovca, koji za 50 godina vozačke karijere nije napravio nijedan prekršaj.

A da bi imao crno na belo da za volanom, kako putničkog vozila, tako i traktora, nikad nije skrivio nikakav saobraćajni prestup, Velizar je otišao u Opštinski sud u Gornjem Milanovcu i pribavio potvrdu da nikad nije kažnjavan.

Na traktoru ima pojas

- Sad mi je 84 godine i još uvek imam dozvolu i vozim. Za 50 godina nisam ogrebao ni kola, niti traktor. Ovde gde živim je brdovito i retko koji čovek nije prevrtao traktor, ali ja nisam. Uvek sam vodio računa o svemu. Ja i na traktoru imam pojas, jedini u Srbiji. Ne pijem alkohol 63 godine i možda je i to doprinelo - priča deda Velizar.

Na ideju da pribavi potvrdu da nikad nije kažnjavan zbog saobraćajnog prekršaja inspirisao ga je novinski članak.

- Pročitao sam u novinama da jedna pevačica mesečno plaća 1.000 evra za kazne u saobraćaju. Razmišljao sam da li postoji neko kao ja ko nikad nije platio kaznu. Odem u MUP u Gornjem Milanovcu da proverim, i oni me upute u Prekršajni sud. Tamo su mi dali potvrdu da do 5. avgusta 2016. godine nisam kažnjavan. A nisam ni od tada do danas. Nemam nijedan prekršaj za 50 godina - s ponosom ističe Velizar.

Vozi kao Hitna pomoć

Sedamdesetih godina prošlog veka u pet sela tada tridesetčetvorogodišnji Velizar jedini je imao auto, pa je u pomoć priticao svima koje je trebalo negde prevesti.

- Prvi automobil mi je bio „fića“, a dobio sam ga 1970. od tasta za 10 godina braka. On je bio kao Hitna pomoć. Kad se nešto desi, zovu mene. Bolesne sam vozio kod lekara, porodilje u porodilište, a i u banje svakog ko je trebalo da ide. Čak sam dva puta dao i krv onima koje sam dovezao, a kojima je hitno trebala krv - priseća se Velizar.

Za vozače ima poruku.

- Kad sede, da požure, a kad voze, polako - upozorava Velizar i dodaje da kod njega nikad nisu zaškripale gume.

Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: Privatna arhiva

Kurir