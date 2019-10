VOZAČI, PAŽNJA! KAMERE NA AUTO-PUTU VEĆ SNIMAJU: Mere do 250 km/h, a policija vam ŠALJE "ČESTITKU" na kuću! Ipak, još možete da se IZVUČETE BEZ KAZNE! Pogledajte i detaljnu mapu kamera!

Na auto-putu Beograd-Niš postavljeno je 56 kamera na 14 lokacija koje prate i snimaju brzinu kretanja vozača. Kako navode iz JP „Putevi Srbije“, saobraćajna policija će u prva tri meseca testirati kamere i slati opomene onima koji prekorače prosečnu dozvoljenu brzinu, nakon čega će biti i novčanih kažnjavanja.

Ove kamere prate saobraćaj i mere prosečnu brzinu na 14 deonica, koje su duge od šest do 32 kilometra. To znači da su u svakom smeru u blizini naplatnih rampi postavljene po dve kamere koje snimaju saobraćaj u tri trake. Kako je naveo Darko Savić, rukovodilac ovog projekta iz JP „Putevi Srbije“, saobraćajna policija će za tri meseca odlučiti da li će ih koristiti za kažnjavanje vozača koji voze brže od 130 km na sat:

- „Putevi Srbije“ se zalažu za merenje prosečne brzine, jer svakodnevno imamo poginule na auto-putu. Kamere će moći sa 100 odsto tačnosti da snime vozila pri brzini do 250 km na sat. Ovo je pilot-projekat koji ćemo, ako se pokaže dobro, za tri meseca koristiti i kao sistem za kažnjavanje usled prekoračenja dozvoljene brzine - rekao je Savić.

Zatvoreni sistem

On je napomenuo da postoje deonice između portala na kojima nema odmorišta niti benzinskih stanica, gde bi vozači mogli da stanu i produže vreme putovanja kako bi smanjili prosečnu brzinu, što je ranije bila praksa. Prema tome, vozači koji prekorače brzinu neće moći da izbegnu kaznu osim ako ne prave pauze u zaustavnoj traci. Sa postavljenim kamerama stavljen je i zatvoreni sistem na putu, pa će se od sada znati gde je koje vozilo ušlo na auto-put i na kojoj rampi je izašlo:

Nema više preko žice

- Mi imamo portale ispred svake naplatne stanice, i to su idealna mesta za postavljanje kamera. Tako možemo da pratimo da li se vozilo isključilo sa auto-puta ili nastavlja dalje - rekao je Savić.

„Putevi Srbije“ zabeležiće sva vozila koja koriste auto-put, naveo je on, pošto „ima slučajeva da vozači koriste auto-put i onda razgrade žicu, izađu sa njega i tako izbegnu plaćanje“:

- Kamere smo postavili i zbog onih koji razgrađuju zaštitnu ogradu, a godišnje imamo oko 35.000 „odbeglih“ vozača. Na taj način ugrožavaju bezbednost u saobraćaju, što može uzrokovati i tešku saobraćajnu nesreću - objasnio je Darko Savić.

„Putevi Srbije“

KAMERE NE MERE TRENUTNU BRZINU

Drako Savić iz „Puteva Srbije“ istakao je da postavljene kamere mere vreme, a ne brzinu kretanja vozila:



- Ovo su kamere koje detektuju prolazak vozila, pri čemu su povezane sa centralnim softverom sistema za naplatu putarine i sa softverom za merenje vremena. Kamera koja meri trenutnu brzinu vozila nije kamera, već radar. To ima policija i ona to radi sa presretačima. Naše mišljenje je da je sistem dobar i da je pravno održiv - zaokružio je on.