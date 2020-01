KO ĆE PAUKA DA ODNESE! Kamion Parking servisa preti da sruši Ginisov rekord! Pogodite KADA JE REGISTROVAN?

Pauk u Kosovskoj Mitrovici nosi, jer njega nema ko da odnese! Danas je natovario "audi", koji je verovatno bio nepropisno parkiran, i odneo ga do svoje "baze".

foto: Kurir

Međutim, vlasnik "audija", sem što je morao da iskešira paprenu sumu, moraće i felne da sredi, jer su mu ih prilikom utovara oštetili.

Međutim, u ovom slučaju, jedno vozilio ni približno ne ispunjava propise, a to je "zastava-iveko", kamion lokalnog Parking servisa. Kada ga vidite na fotografiji, sve je jasno, ali to što nema far je manji problem! Naime, registracija mu je istekla... Ali ne pre neki dan, već pre više od pola decenije.

Poslednji put registrovan 2014. foto: Kurir

Poslednji put registrovan je daleke 2014. godine, ali i dalje radi punom parom. Sada je teško i naštampati nalepnice, za sve ove godine...

Kakve su mu kočnice, ko zna... Čas posla može da se pretvori u bombu na ulici.

Zakon je očigledno rastegljiv pojam, za neke važi striktno, a za pojedince nikad.

