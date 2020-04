HEROJI KOJIMA TAPŠEMO SVAKO VEČE: Novosadski lekari ujedinjeni u borbi protiv nevidljivog neprijatelja VIDEO

Novosadski lekari i medicinski radnici svaki dan vredno rade kako bi spasili živote bolesnih ljudi. Oni ne znaju za pauze i godišnje odmore, imaju krajnji cilj- zdravlje sugrađana. Kako bi ovi ljudi imali što manje posla, Grad apeluje na građane da poštuju odredbe, budu disciplinovani i odgovorno se ponašaju prema svom i tuđem zdravlju. #samonovisad #novisad #zavodzahitnumedicinskupomoc #zdravlje

