KAČAREVO POTVRDILO DA SLOGA KUĆU GRADI: Volonteri brinu o starima, žene o volonterima (VIDEO)

Kačarevo je samo jedna od mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva u kojoj je formiran kol centar i mreža volontera za pomoć najstarijim građanima u vreme vanrednog stanja. Kod njih su otišli i korak dalje, i organizovana je i pomoć i podrška volonterima tako što su članice Udruženja žena „Etno kutak“ iz Kačareva odlučile da spremaju doručak za volontere sve dok bude trajalo vanredno stanje. Kako kažu, vanredno stanje je prilika kada je potrebno da budemo zajedno i da pomažemo jedni drugima koliko možemo kako bismo što lakše prevazišli ovu situaciju. U Udruženju „Etno kutak“ svoju ulogu su pronašle u iskazivanju zahvalnosti volonterima koji pomažu starima u Kačarevu. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #kacarevo #vanrednostanje #covid19 #koronasrbija #koronavirus #volonteri #udruzenjezena #etnokutak #pomoć #podrska #dorucak #prilika #pomozimojednidrugima #zahvalnost #ostanikodkuce #cuvajmosebeidruge

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Apr 20, 2020 at 2:57am PDT