DECA ŠALJU PORUKU LJUBAVI: Novosadski dečji hor peva u čast lekarima (Video)

Đaci novosadske Muzičke škole “Isidor Bajić” su, u želji da daju svoj doprinos i podrže lekare, otpevali himnu hora “Bajićevi slavuji” na engleskom jeziku. Pesmom “Ljubav stvara bolji svet”, koju su posvetili svim lekarima koji svakodnevno spašavaju na hiljade života širom sveta, želeli su da pošalju poruku mira i zajedništva u ovoj teškoj situaciji. #samonovisad #novisad #bajicevislavuji @isidorbajicnovisad

