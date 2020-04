SKORO DA NEMA MESTA U KOJE KORONA NIJE STIGLA: Vlasotince buknulo zbog proslave Vaskrsa!

Iako u Srbiji epidemija koronavirusa polako posustaje, broj novoregistrovanih zaraženih povećava se u Arilju i Vršcu, a pored Negotina, trenutno najveće novo žarište je u Vlasotincu.

U tom gradu sa 30.000 stanovnika je 76 obolelih, među kojima i predsednik opštine Zoran Todorović, koji je ujedno i na čelu kriznog štaba. Ovo je za Kurir potvrdio njegov zamenik Boško Stančić, koji navodi da se Todorović nalazi na lečenju u leskovačkoj bolnici, da je dobro, kao i da se čekaju rezultati testiranja, posle čega se očekuje da bude pušten na kućno lečenje.

- Zbog trenutne situacije zatražili smo da nam se oformi poseban štab, u kojem bi bio i epidemiolog, pošto ga ovde nemamo, ali i da se kod nas ne ublažavaju mere barem narednih 10 dana - kaže Stančić i dodaje da su u Vlasotincu oboleli troje zdravstvenih radnika i sedmoro zaposlenih u kompaniji „Maša impeks“, koja je zatvorena, a za dete jednog od radnika čekaju se rezultati testiranja. On je naveo da su pojedini pacijenti smešteni u Opštu bolnicu u Leskovcu, dok su teži slučajevi poslati u KC Niš.

Pod kontrolom

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da je Vlasotince najbolji primer onoga do čega može doći ako se ne pridržavamo svih mera. - Tu je pik bio za Vaskrs i nije u pitanju starački dom, već samo stanovništvo. Da li to dovoljno govori do čega može doći kada se ne pridržavamo svih mera - istakao je on na konferenciji za novinare, dodajući da je situacija pod kontrolom zavoda za javno zdravlje u Nišu i Leskovcu, koji već rade na terenu.

Preneo je da ima samo dva slučaja koja su hospitalizovana i više osoba, kovid pozitivnih, koje su smeštene u kovid bolnicu u Leskovcu, a koje su laki bolesnici.

Tiodorović je napomenuo da je tamošnja situacija zabrinula građane i struku, s obzirom na to da govori o tome da i kada mislimo da se sprovode sve mere, dešava se da nije baš tako.

Kriza u Arllju i Vršcu

Pored Vlasotinca, ostalo je žarište u Negotinu, gde se virus uvukao u dom za stare „Radost“, u kom je inficirano 49 ljudi, od čega 33 korisnika, 13 zaposlenih i dva vojnika koja su obezbeđivala objekat. Prema najnovijim informacijama, broj obolelih se nije promenio, a testirani su svi korisnici domova za stare u toj opštini.

U Arilju je, međutim, juče potvrđeno šest novih slučaja, pa je broj pozitivnih sada 17, dok su dvojica Ariljaca preminula. Oko 40 ljudi čeka rezultate testova pošto su bili u kontaktu sa zaraženima. - Na lečenju u Beogradu je i jedna cela porodica iz sela kraj Arilja - kaže predsednik te opštine Miloš Nedeljković.

Takođe, u Vršcu, Beloj Crkvi, Plandištu i Alibunaru je za pet dana na kovid testirano 690 građana, od kojih je 46 pozitivno na virus, od čega je 19 radnika zdravstvenih ustanova u Vršcu, saopštila je pokrajinska vlada Vojvodine.

Novi Sad pomaže PORODICAMA UMRLIH PO 100.000 DINARA Porodicama svih preminulih osoba od kovida-19 sa teritorije Novog Sada biće data novčana pomoć. Grad Novi Sad je doneo odluku da će biti isplaćen jednokratni iznos u vrednosti od 100.000 dinara. S. S.

Lepe vesti ĆUPRIJA UGAŠENA Za razliku od Vlasotinca i Negotina, iz Ćuprije, nekadašnjeg žarišta koronavirusa, stižu vesti da je 160 pacijenata izlečeno, trenutno ih je na lečenju 63, što znači, kako kaže predsednik te opštine Ninoslav Erić, „da se može reći da je žarište u Ćupriji ugašeno. On je naveo da će teretane, frizerski i kozmetički saloni početi da rade 4. maja.

