MEŠTANI SELA KOD ARILJA U STRAHU: Medved upao na imanje preko noći! Vlasnik ujutru zatekao užasan prizor (FOTO)

Razvalio je tor, iz stada koje broji dvadesatak ovaca usmrtio ovna i odvukao ga u obližnju šumu.

foto: RINA

"Kad sam obilazio stoku, video sam da nema ovna predvodnika, zatekao sam razvaljenu kapiju i tragove krvi. Prateći ih, u blizini smo videli velike stope medveda i samo rogove od ovna. On ga je celog pojeo, ostalo je samo to. Na licu mesta zatekli smo i izmet, a stručnjaci su nam rekli da je to dokaz da je ovu štetu pričinio upravo medved. Niko ne bi mogao baš tako celog ovna pojesti, osim te krupne životinje“, izjavio je Ivan.

foto: RINA

Ono što brine meštane sela Visoka jeste što je medved po prvi put sišao tako blizu kuća u kojima žive ljudi, i neminovan je strah da se tako nešto ne ponovi, a šteta bude još veća.

foto: RINA

"Znali smo da se nekih prethodnih godina pojavljivao, viđali smo stope, ali ne tako blizu kuća. Sada je prišao skroz blizu, jer u neposrednoj blizini mesta gde se nalazi moj tor, smešteno je i domaćinstvo u kom ljudi žive", rekao je Ivan.

foto: RINA

Problem sa silaskom medveda u naseljena mesta već odavno ima i susedna opština Ivanjica, a pre nepunih deset dana u dvorištu Budislava Vukašinovića mečka sa dva mečeta napravila je štetu od skoro dve hiljade evra, jer je uništila osam košnica.

foto: RINA

(Kurir.rs/RINA)

Kurir