LOZNICA: Stanari će još malo sačekati na useljenje, evo zbog čega

LOZNICA – Na svoje stanare zgrada od ukupno 60 stanova, sagrađena u Lozničkom Polju za izbegle osobe, sačekaće još nekoliko meseci. Mada je bilo najava da će oni ključeve stanova dobiti u aprilu ove godine to se nije dogodilo, a sada je ponovo došlo do izmena na projektu koje su odložile useljavanje.

foto: T.Ilić

Razlog novog pomeranja datuma useljavanja je, kako saznajemo, to što je od strane Jedinice za upravljanje projektima došlo do izmene projekta oko priključaka vode, gasa i struje, a tek pošto to bude završeno lokalna samouprava može uraditi predviđeno parterno uređenje kod nove zgrade.

Izvođaču je i prethodno odobren produžetak roka za završetak ovog objekta ’’zbog nekih tehničkih razloga’’. U ovoj zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa namenjenoj izbeglima iz BiH i Hrvatske, nalazi se 30 stanova za zakup sa mogućnošću kupovine i još toliko za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima za socijalno najugroženije porodice izbeglih i bivših izbeglih lica. Izabrani korisnici bi u ovu zgradu, prema poslednjim informacijama, trebalo da se usele do novembra. Na ovoj lokaciji je u aprilu prošle godine useljena susedna zgrada od 30 stanova, tako da će ih ukupno 90 ovde biti useljeno.

foto: T.Ilić

U sklopu Regionalnog stambenog programa ukupno će do polovine naredne godine u Loznici biti dodeljeno 120 stanova. Sa mogućnošću kupovine dobiće ih ukupno 90 porodica, a 30 stanova na korišćenje. U toku su radovi na izgradnji zgrade od 30 stanova za zakup sa mogućnošću kupovine koja niče na Lagatoru gde bi stanari trebalo da uđu dogodine. U obezbeđenju krova nad glavom ovim ljudima Loznica učestvuje ustupanjem parcele i obezbeđivanjem kompletne infrastrukture, a izgradnja je obaveza donatora.

Inače, na području Loznice, još nije zbrinuto oko 170 porodica izbeglih lica kao i deset interno raseljenih porodica. U lozničkom kraju je, prema ranijim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije grada Loznice, u izbegličkom statusu oko 500 osoba dok je 174 interno raseljenih sa Kosova i Metohije kao i 11 povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

Kurir.rs/T.Ilić/Foto: T. Ilić

Kurir