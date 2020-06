NEOBIČNA GOŠĆA IZNENADILA BRAČNI PAR IZ NIŠA: U stan im sletela divlja vetruška i prestravila njihove papagaje (VIDEO)

Neobičan nedeljni dan proveo je par iz Niša, jer im je društvo pravila vetruška koja je ušla kroz prozor. Ova divlja vrsta neretko se sreće u gradu, te kažu da se nisu uplašili, već su je nahranili i pustili da se vrati svom gnezdu, a nadaju se da će ih uskoro ponovo posetiti.

Južne vesti su povodom Svetskog dana divljih vrsta pisale o tome koje se sve životinje mogu videti u Nišu, a kako je objasnio Dušan Stojanović iz Zoo planeta, sokolovi vetruške su jedni od njih.

Često se vetruške mogu videti u gnezdima na visokim zgradama, a preporuka je onima koji pronađu gnezdo da ga ne diraju i puste ih da izvedu mlade.

Jedna vetruška juče je iznenadila par iz Niša - kroz prozor je ušla u dnevnu sobu i provela nekoliko sati sa njima.

- Dugo čuvamo dve nimfe koje su jutros zbog otvorenog prozora bile zatvorene u kavezu, međutim, probudila me je čudna "pesma" koja ni malo nije ličila na onu koju čujem svakodnevno. Kada sam ušla u dnevnu sobu imala sam šta da vidim. Vetruška, soko, koji inače živi u gnezdu na spratu iznad nas, mirno je stajala pored papagaja, koji su bili prestravljeni. Zvali smo Zoo planet i dobili informaciju da će sama izleteti kada papagaje sklonimo, no, to se nije desilo - priča Nišlijka.

Kaže da je ostala još par sati u njihovoj sobi, spavala je i igrala se, te su shvatili da je gladna i skuvali joj malo belog mesa i time je, kao gosta, poslužili umesto kafe.

Pošto je pojela, teška srca smo se rastale sasvim mirno, s obzirom da je čak pristala na to da je pomazim po glavi i nožicama, i vratila se svom gnezdu. Nadamo se da će nas naš čudni gost posetiti uskoro - ističe.

Da se ova divlja životinja već odomaćila u Nišu pokazuju i fotografije od pre godinu dana, kada je mladunče sokola odmaralo na krovu automobila u Nišu.

(Kurir.rs/Južne vesti, J.A.)

Kurir