NOVI SAD DONEO SET JOŠ OŠTRIJIH MERA, OD DANAS DO 24. JULA: Sve se zatvara! Nema bazena, spa centara, sportskih događaja

NOVI SAD - Od danas do 24. jula u Novom Sadu zabranjeno je korišćenje otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara, kao i organizovanje svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija.

Ovo su nove mere koje je doneo Gradski štab za vanredne situacije, a usled pogoršanja epidemiološke situacije u gradu. I dalje su na snazi mere koje su do sada važile.

"Ove dve mere donete su danas tokom zasedanja štaba, a uvedene su preventivno kako bi se izbeglo uvođenje vanrednog stanja, koje bi veoma nepovoljno uticalo na privredu i ekonomiju grada", saopštio je Krizni štab.

Ponovo je na građane apelovano da nose maske, da drže odstojanje jedni od drugih i da sačuvaju sebe, tako što će štititi i druge.

Gradski štab za vanredne situacije biće u stalnom zasedanju, a i dalje će pratiti situaciju u gradu. U skladu sa tim će eventualno biti i pooštravane mere ukoliko se postojeće ne pokažu dovoljno efikasnim.

Donošenjem novih mera Gradski štab, kako navodi, pokušao je da spreči dalje razmere širenja epidemije.

Navode i da su prethodno aktivirali "skoro sve mere iz okvira svojih nadležnosti osim mere formalnog uvođenja vanredne situacije".

"Iz istog razloga apelujemo na građane da se pridržavaju prvenstveno mera lične zaštite, a zatim ostalih mera kojima jedino možemo da izbegnemo dalje širenje zaraze, a da istovremeno stvorimo uslove da se što pre vratimo svim stvarima koje čine život u našem gradu lepšim i kvalitetnijim", saopšteno je u Novom Sadu.

Na snazi su i dalje preventivne mere - obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum metar i po, zabranjeno je organizovano okupljanje više od 10 ljudi. Na snazi je i obaveza ugostitelja da se preusmere na otvoreni prostor, a onima koji nemaju baštu, kao i klubovima ograničeno je radno vreme od 6 do 21 čas. Oni koji imaju baštu u zatvorenom delu objekta mogu da rade do 21 čas, a u otvorenom do 23 časa. Hipermarketi rade od šest do 21 čas.

Obavezno je korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance u parkovima, dečjim i rekreacionim igralištima, skejt parkovima, fitnes centrima, teretanama. Gradski štab u saopštenju poručuje: "Novosadski je nositi masku, pokažimo svima!".

(Kurir.rs/Tanjug)

