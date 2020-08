MIŠKO ČITAV ŽIVOT U SPORTU, ALI KORONA JE BILA JAK PROTIVNIK: Virus udara bez pardona, toliko jako da se samo slomiš

Kada se kovid-19 sreo sa Miodragom Miškom Sjekloćom iz Banje Koviljače, poznatim rukometnim radnikom i trenerom RK Gučevo, verovatno je mislio da ga čeka lak posao. Miško je ljudina od 150 kilograma težine i oko 190 santimetara visine, već oko dve decenije dijabetičar na insulinu i lekovima, ali i vrlo borben lik koji nema belu zastavicu.

Napadnut je bez najave, temperatura 39 C, glavobolja i odmah je isto veče otišao u loznički Trijažni centar. Dobio terapiju za skidanje temperature i savet da obavezno dođe sutradan. Nadajući se da nije korona, ipak se izolovao od ukućana i narednog dana otišao kod lekara.

- Glavu sam jedva držao na ramenima pa me drug odvezao u Trijažni gde sam odmah primljen jer sam bio u lošem stanju. ‘’Slikanje’’, velika upala oba plućna krila, čim me video doktor na Infektivnom odeljenju odmah je rekao - ‘’Za Beograd’’. Od u petak zdravog čoveka u subotu uveče sam bio prvi pacijent u šestokrevetnoj sobi u KBC Zemun. Mojim stanjem lekari nisu bili zadovoljni i odmah su krenuli u akciju, za čas posla sam u obe ruke imao braunile zbog velikog broja infuzija. Samo sam se nadao da nisam pozitivan i kada sam posle dva dana dobio takav rezultat bio sam veoma srećan. Sve one sa kojima sam bio u u kontaktu zvao da ih obavestim gde sam i da se izvinim, a sada da ih kažem da sam negativan – priča Sjekloća koji je, ističe, uvek nosio masku, o početku ‘’rata’’ sa koronom.

Do kraja prvog dana bolnička soba je bila puna i svi njegovi cimeri, dva penzionera iz Novog Pazara i Obrenovca, baka iz Zemuna, dvojica Beograđana, bivši rukometni golman i ugostitelj iz Beograda, bili su kovid pozitivni. Samo ne on. Istoga dana kada je dobio rezultat testa iz Loznice osećao se bolje, konačno pade temperatura, dobio je i neku injekciju od koje je stao na noge.

- Tegobe su nestale, taman pomislih ‘’izbegao sam koronu’’ kada je testiranje od 10. jula pokazalo da sam pozitivan. Nije mi svejedno, ali se mnogo bolje osećam, lekari kažu da je sve pod kontrolom i četiri dana kasnije bio sam kod kuće. Od udara temperature do povratka kući prošlo je jedanaest dana dugih kao jedanaest godina. Nastavio sam samoizolaciju, ukućani na spratu, ja u prizemlju. Odlazim u Loznicu na kontrolu i konačno minulog ponedeljka (3.8) saznajem da sam negativan. Najvažnije takmica je dobijena. Svašta čoveku prolazi kroz glavu, nasluša se svega o koroni, ali sam znao da bez obzira na sve prednosti koje je virus imao u odnosu na mene predaja nije bila varijanta. Znao sam - nema nazad, verovao u dobar ishod i pobedio – priča Sjekloća koji ima samo reči hvale za zdravstvene radnike i u Loznici i u Zemunu.

On se, kaže, čuvao, ali ga je virus našao, a udara bez pardona, tako jako da se ‘’odjedanput osetiš slomljeno’’. Zato apeluje na sve da dobro vode računa jer tako pomažu sebi, svojim bližnjima, ali i lekarima koji vode borbu sa nevidljivim neprijateljem. Uveren sam da uz stručnost i požrtvovanost medicinskog osoblja, i naše poštovanje mera, zajedno možemo slaviti na kraju utakmice za život. Nema nam druge, kaže čovek koji je savladao koronu iako je delovalo da je ‘’sigurica’’ na njenoj strani.

