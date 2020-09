PIJANISTU TUŽIO KOMŠIJA JER VEŽBA U STANU: Bili su kućni prijatelji sve dok 2017. nije stigao polukoncertni klavir

Jedan od najboljih mladih srpskih pijanista Vladimir Aćimović (18) iz Niša, student treće godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Konzervatorijuma u Gracu, naći će se uskoro na drugom ročištu Prekršajnog suda u rodnom gradu jer je za protekle četiri godine dobio oko 100 prijava da je vežbanjem na klaviru remetio javni red i mir izazivanjem buke u zgradi.

Vežbanje nije buka

Tužio ga je samo jedan stanar zgrade u niškom naselju Stevan Sinđelić, dok su ostali potpisali da može slobodno da vežba. Komšije u toj zgradi su sve sami umetnici i naučni radnici, pa je tako i ljuti komšija ugledni profesor niškog fakulteta. Aćimovići, koji žive na drugom spratu, i porodica ovog profesora koja stanuje odmah iznad, na trećem, nekada su bili kućni prijatelji, a onda je umesto pijanina 2017. godine na drugi sprat stigao polukoncertni instrument zbog čije glasnoće je nastala svađa.

Agonija porodice Aćimović otišla je toliko daleko da je Vladimir poslao medijima otvoreno pismo predsedniku republike Aleksandru Vučiću, od koga traži „da reaguje kod zakonodavca da vežbanje klavira nije buka“.

- Nije u pitanju nikakvo bahaćenje, studiram dva fakulteta i retko sam kod kuće u Nišu, što znači da ne sviram po 10 sati dnevno, ne sviram noću... Pokušani su svi kompromisi, ali ja sam se ipak našao pred sudom. Mislim da sam trenutno jedini umetnik koji se zbog vežbe instrumenta našao pred sudijom. Ne tražim ništa više, nego ono što propisuje zakon, a to je da se vežba mimo vremena za odmor u toku dana - rekao je Vladimir za Kurir.

Životna misija

Dodaje da su njegovi roditelji profesori klavira i da su zbog prijava morali da kupe električni klavir.

- Sada i oni i ja vežbamo na slušalicama. Komšija nas je prijavljivao i za vreme vanrednog stanja, kada je bio u selu i samo pretpostavljao da vežbam, a iz stana se tada nije čuo ni ton klavira. Kao da je zacrtao neku životnu misiju da se iz našeg stana nikada ne čuje klavir - zaključio je Vladimir, inače stipendista Fonda za mlade talente i osvajač brojnih nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

KOMŠIJA TRAŽIO KOMPROMIS: Jastuk mi je metar i po od klavira

l Vladimirov komšija nije hteo da se predstavi javnosti, ali je za Kurir poručio da je pokušavao da nađe kompromisno rešenje:

- Mali Vanja je bio divno dete, pokazivao sam mu matematiku. I oni i mi smo se uselili 2005. i punih 11 godina, dok su imali pijanino, nismo reč rekli. Čulo se, ali ne toliko. Onda je 2017. donesen polukoncertni klavir koji trese naš sprat, a i ja sada imam decu. Svirao je od ujutru do 15 sati pa od 17 ili 18 sati do 22 časa. Našao sam se s njegovim ocem dva ili tri puta, hteo sam da finansiram izolaciju, ali rekao je da će to on da učini. Nije to uradio. I tada sam počeo da zovem u pomoć, jer kada dođem s posla, moj jastuk je na metar i po od klavira... Nisam srećan što je to došlo do suda, ali stvarno sam hteo da to rešim na civilizovan način.