NOVOSAĐANIMA OD JUTROS TOPLO: Počela grejna sezona

NOVI SAD - Grejna sezona u Novom Sadu počinje danas i Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana” Novi Sad, u skladu sa spoljašnjim uslovima i režimom rada, započinje redovnu isporuku toplotne energije za grejanje.

Tokom grejne sezone korisnici mogu podneti reklamacije Korisničkom centru na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode pozivanjem brojeva 423-712, 420-853 i 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa, ili doći lično u prostorije Korisničkog centra u ulici Vladimira Nikolića broj 1, radnim danima od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 15 časova.

Na početku grejne sezone, korisnici treba da obrate pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija, te da se u slučaju curenja na istim obrate Novosadskoj toplani na broj telefona 4881-105, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isključivo služi za tu vrstu prijave.

(Kurir.rs/NSUživo)

