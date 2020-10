PROGLAŠENA VANREDNA SITACIJA U PROKUPLJU! Korona DIVLJA, u poslednja 24 časa, četvoro novoobolelih

Zbog pogoršane situacije sa šrenjem koronavirusa, na teritoriji Grada Prokuplja proglašena je vanredna situacija.

Kako nam je potvrdio gradonačelnik i predsednik lokalnog Kriznog štaba, trenutno je kod 12 osoba potvrđeno prisustvo kovid 19 i od tog broja je četvoro samo u poslednja dvadeset i četiri sata.

-Zbog nepogodne situacije i širenja virusa kovid 19 proglašena je vanredna situacija. Ona će se odnositi na pooštranje mera, izmeđ ostalog i na skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 21 sat. Istovremeno pojačane su i kontrole poštovanja mera.

Činjenica je da su se građani opustili i da ne poštuju dovoljno preporučene mere- kazao je gradonačelnik Prkuplja Milan Aranđelović.

On dodaje da su prethodnih dana već sprovedene dve akcije kontrole rada ugostiteljskih objekata i da će se one intezivirati u danima koji slede. Uočeno je niz nepravilnosti, ali one nisu drastične.

Posle više nedelja kada je bilo gotovo bez obolelih, prethodnih dana u Prokuplju je evidentirano širenje koronavirusa i drastičan skok zaraženih.

Kurir.rs/B.R.

