NIŠLIJE, SVAKA ČAST, POLOŽILI STE ISPIT SA 10! Povređena devojčica dobila dovoljno krvi, 80 ljudi čekalo u redu da joj pomogne

NIŠ - Devojčica M.T.(11) koja je u subotu preživela strašnu saobraćajnu nesreću u selu Grejač kod Niša primila je do sada dovoljne količine krvi tako da je sada u stabilnom zdravstvenom stanju, saopštio nam je doktor Ivan Stanojević iz Zavoda za transfuziju krvi u ovom gradu.

Do nesreće je, kako nezvanično saznajemo, došlo kada je devojčica vozila pored regionalnog puta, a onda skrenula prema kolovozu kada je došlo do sudara.

Nišlije su položile ispit s desetkom tokom odaziva da daju krv jer su se odmah stvorile gužve ispred zavoda gde je do 12 časova došlo više od 80 građana s namerom da svojom krvlju spasu život učenici osnovne škole. Očekuje se da taj broj pređe do kraja dana 120 dobrovoljnih davalaca krvi.

foto: Youtube Printscreen

- Reč je bilo o šesnaest (16) jedinica nula (0) negativne krvi u tom trenutku kada se to desilo. Ona je imala krvarenje kada je dovezena u Klinički centar Niš tako da se odmah reagovalo i ona je sada stabilno. Svakako da je dobro da ljudi i tim povodom daju krv, ali mi smo imali dovoljno obrađene krvi kada je ona stigla kod nas. Mi imamo stalne, redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi i cilj nam je da uvek imamo 300 do 400 jedinica, da budu spremne ako je potrebno pacijentima. Danas su se ljudi zaista odazvali u većem broju i to je zaista human gest. Mlada je ona, postoje velike šanse za nju - rekao je Stanojević za Kurir i još jednom apelovao na sve ljude jugoistoka Srbije da redovno daju krv.

Devojčica T. M.(11) povređena je u subotu u selu aleksinačkom selu Grejač kada je na nju naleteo autobus dok je vozila bicikl. Direktorka Dečje klinike, Anđelka Slavković rekla je ranije da je u teškom opštem stanju, ali da je skinuta sa repiratora.

- Ona ima povrede karlice i noge kao i butne kosti. Nalazi se ovde na Intenzivnoj nezi - potvrdila nam je doktorka Slavković.

Devojčicu je udario autobus marke "Tam" kojim je upravljao vozač star 29 godina, a prema prvim nalazima nije imao alkohola u krvi. Ona je ovoj saobraćajnom udesu zadobila i unutrašnje krvarenje tako da se apelovalo na dobrovoljne davaoce krvi da doniraju najdragoceniju tečnost što su oni i učinili.

Policija je potvrdila da se ova nesreća dogodila oko 15 sati u selu Grejač i da je slučaj predat osnovnom javnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/M.S.)

