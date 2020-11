TURBINA STIGLA NA VOLOVIMA: Srpska varošica je dobila struju samo 20 godina posle Njujorka, a hidrocentrala radi i danas (FOTO)

I dok je struja za veći deo Srbije bila misaona imenica u maloj varošici na obali Moravice još početkom 20. veka svetlele su sijalice.

U centru Ivanjice 1911. godine počela je sa radom Mala Hidrocentrala koja se smatra jednom od najstarijih u Srbiji. Struja proizvedena u ovoj hidrocentrali služila je za osvetljavanje privatnih kuća, ulica i lokala, a podignuta je zahvaljujući viziji i pregalaštvu 11 trgovaca i preduzimača.

- Struja je u varošicu sa 1.100 stanovnika uvedena samo dvadesetak godina posle Njujorka i 18 godina posle Beograda, a pre mnogih velikih gradova. Ivanjička hidrocentrala je i danas u upotrebi, a koliko je kvalitetno urađena govori podatak da osim najnužnijeg godišnjeg održavanja i remonta izvršenog 1987. godine nije pretrpela nikakve kvarove i havarije, niti je bilo potrebe za nekim značajnijim ulaganjima. Sada hidroelektrana godišnje proizvode struje koliko je Ivanjici potrebno za dva dana - rekao je Miloje Ostojić iz Turističke organizacije Ivanjica.

Mala Hidrocentrala na Moravici gradila se četiri godine. Zgrada elektrane bila je prizemna, a kasnije su joj nadograđena dva sprata. U njoj je ugrađena turbina snage 205 KS koja je pokretala generator proizveden u firmi "Simens", a njen transport do male srpske varošice bio je izuzetno komplikovan.

- Oprema je iz Beča stigla vozom do Kragujevca, a onda je natovarena na volovska kola i tako sedam dana putovalo se do Ivanjice. Kad je turbina stigla, to je bio veliki praznik za sve Ivanjičane i mnogi su od njih poželeli da vide ovo čudo. Dolazili su i obilazili radove na izgradnji, a dan kad su zasvetelele prve sijalice ostaće zauvek crvenim slovima upisan u istoriji Ivanjice, jer svi su ponosni da je baš njihovo mesto dobilo struju među prvih pet u Srbiji. Kasnije su bogatiji počeli da uvode struju i u svoje kuće, a kroz centar su postavljene bandere sa sijalicama - kaže Ostojić.

Zgrada stare hidrocentrale pre nekoliko godina je rekonstruisana, potpuno je promenjena krovna konstrukcija, a kao deo Stare čaršije proglašena je za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

U njenoj blizini nalaze se park, akumulaciono jezero i vodopad koji je i svojevrsan simbol opštine Ivanjica.

