IZLOŽBA U KRALJEVU: Pet mladih i lepih fotografkinja izložilo svoje radove

U galeriji Kulturnog centra "Ribnica" Kraljevo otvorena je izložba fotografija pod nazivom "Tu mač fotografije", čiji su autori mlade umetnice Čarna Nikolić, Una Laurenčić, Anastasija Kojić, Tamara Kostrevc i Tanja Marjanović, diplomirani fotografi sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, dok je sam koncept osmislila Jelena Simić, istoričarka umetnosti.

- Različiti gradovi stvaraju nove horizonte tumačenja. Koncept izložbe "Tu mač" sadrži višedimenzionalnost drugačijih mesta i prostora održavanja i daje mogućnost reinterpretacije. Provokativnim i dvosmislenim naslovom (tumač i too much) aludira se ne samo na traženje mogućih odgovora, već se kritički sugerišu određeni višak i zasićenje. Više no ikad izloženi smo brzini, površnosti, senzacionalizmu, nekulturi, cenzuri, uključujući i onlajn stvarnost. Premalo je posvećenosti, usredsređivanja, uživanja u višeslojnim umetničkim tvorevinama, kazala je Jelena Simić na otvaranju izložbe.

Simić je istakla da se autorke izložbe, koristeći fotografiju, bave i pitanjem zašto nam je danas potreban umetnik. Sam proces stvaranja umetničkog dela prožima mnoge aspekte samog umetnika koji u krajnjem proizvodu budu vidljivi. Naglašava da fotografija, kao moćno sredstvo izražavanja i dijaloga sa posmatračem, nudi beskonačnu raznolikost percepcije, tumačenja i izvršenja.

- Ova izložba ide u prilog tvrdnji da se bez umetnosti ne može, uprkos pandemiji, i još šire gledano, uprkos nezavidnoj poziciji kulture i umetnosti u društvu, naglasila je Jelena Simić.

U ime autorki izložbe, prisutne je pozdravila jedna od autorki Čarna Nikolić.

- Dvosmislenim naslovom izložbe aludira se ne samo na traženje mogućih odgovora, već se sugeriše određeni višak, zasićenje nastalo usled povećane izloženosti informacijama i fotografijama u savremenom svetu, kojima se kultura i umetnost marginalizuju, rekla je Čarna Nikolić.

