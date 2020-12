ZARAŽENO JOŠ 185 GRAĐANA: Kovid 19 u Rasinskom okrugu i dalje bukti punom snagom

Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, u Rasinskom okrugu je registrobvano još 185 obolelih građana i građanki. Najviše inficiranih je iz Kruševca – 115, a zatim iz Aleksandrovca – 32, iz Ćićevca je 13, Trstenika 12, Varvarina 7 i Brusa 6. Do sada je u Rasinskom okrugu, od početka epidemije, evidentirano 8.275 zaraženih osoba, od kojih je najviše iz Kruševca – 4.128, potom iz Trstenika - 1.128, nešto manje je u Aleksandrovcu – 1.461, u Brusu 410, Varvarinu 366 i u Ćičevcu 361.

Broj bolesnika u Opštoj bolnici u Kruševcu se smanjuje, jer se lica sa težom kliničkom slikom direktno upućuju u novu Kovid bolnicu, pa je sada smeštena 191 osoba. Izlečeno je još 227 pacijenata, a ukupno do sada 6.020. Pod stalnim medicinskim nadzorom je 20.406 lica, od posledica koronavirusa u poslednjih nekoliko dana, preminulo je još 20 osoba i to 17 muškaraca i 3 žene, a do sada je to čak 159. Ne nazire se skori kraj epidemije, pa čak ni značajnije smanjenje broja obolelih na dnevnom nivou, što zabrinjava odgovorne u zdravstvenoim sistemu Rasinskog okruga.

Posle odluke Vlade Srbije o produženju radnog vremena ustanovama u kulturi do 21 sat, Kruševačko pozorište prvo kreće u akciju. Već za 26. decembar zakazana je predstava “Holivudski san”, Samostalne produkcije Beograd, po motivima teksta Meri Džons, u režiji i izvođenju glumaca Miloš Đurovića i Dušana Matejića. Istoga dana biće izvedena i dečija lutkarska predstava “Ružno pače”, teatra iz grada pod Bagdalom, a sve u sklada sa antiepidemijskim merama.

