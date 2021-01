LOZNICA REŠAVA VELIKI PROBLEM: Besplatna masovna sterilizacija svih pasa

Projekat masovne sterilizacije/kastracije pasa počinje u Loznici, a sprovešće ga Zoohigijenska služba lozničkog KJP ‘’Naš dom’’, uz podršku gradske uprave, saopštio je danas medijima Janko Aleksić, direktor ovog komunalnog preduzeća. Akcija će biti besplatna, obuhvatiće napuštene kao i pse koji imaju vlasnika, a zainteresovani se mogu preduzeću javiti već od sutra.

On je kazao da je u lokalnom budžetu previđeno oko pet miliona dinara za realizaciju projekta od kojeg se očekuje da u mnogome smanji neželjenu reprodukciju pasa lutalica.

foto: Kurir/T.Ilić

- Projektom će biti obuhvaćeni napušteni, ali i vlasnički psi, a cilj je smanjenje broja napuštenih pasa na ulicama. Sve je besplatno, preoperativni period, postoperativna nega pasa i vakcinacija. Loznica će biti prva u našoj zemlji koja će primeniti ovakav projekat koji će omogućiti i punu primenu programa ''Uhvati, steriliši i vrati'', delimično primenjivanog u našem kao i drugim gradovima. Značajno je da se pruža mogućnost vlasnicima da besplatno sterilištu svoje pse što možda do sada nisu učinili iz finansijskih razloga. Opremljena je ambulanta, imamo jedinicu intezivne nege gde će, u zavisnosti od njihovog stanja, posle operativnih zahvata nevlasnički psi biti pod medicinskim nadzorom jedan do tri dana, a vlasnici će pse, ako to žele, moći odmah da preuzmu. Interesovanja ima, od sutra počinje prijavljivanje, očekujemo da sa hirurškim procedurama počnemo prvog februara - kazao je veterinar dr Dragan Spasojević dodajući da je cilj da ovaj program obuhvati što više pasa.

foto: Kurir/T.Ilić

Loznica godinama nastoji da reši problem napuštenih pasa. Prihvatilište za takve životinje otvoreno je početkom 1999. u Lozničkom Polju, danas ima mesta za smeštaj oko 200 pasa, kasnije je formirana i Zoohigijenska služba, a u krugu preduzeća otvorena veterinarska ambulanta. Na ime naknade nematerijalne i materijalne štete koju su počinili psi nepoznatog vlasnika, odnosno zbog ujeda kojima su povredili građane i napada na domaće životinje, grad plaća velike iznose, a samo pretprošle godine to je bilo više od deset miliona dinara. Inače, procena je da se oko 350 napuštenih pasa nalazi na lozničkim ulici, kažu u ‘’Našem domu’’ i pozivaju sve vlasnike pasa da se jave i iskoriste pogodnosti ovog projekta kojim se sveobuhvatno nastoji rešiti problem koji ima većina gradova.

Kurir.rs/T.I.

Kurir