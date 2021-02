LOZNICA: U 2020. godini 6 udesa na pružnim prelazima, dve tačke najkritičnije

Državna revizorska institucija (DRI) nedavno je prilikom predstavljanja Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Upravljanje bezbednosnim rizicima na prelazima preko pruge" navela da je, kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem zakona, uočeno da pojedini upravljači putne infrastrukture, odnosno lokalne samouprave ne žele da zaključe ugovor o održavanju pružnih prelaza sa "Infrastrukturom železnice Srbije", što je propisano Zakonom o železnici.

Među takvima nije Grad Loznica i o održavanju pružnih prelaza ima sklopljene ugovore, tvrde u JP "Loznica razvoj" koje je upravljač puta.

Iz preduzeća kažu da sve pružne prelaze u lozničkom kraju redovno obilaze, šalju izveštaje o njihovom stanju i obavljaju sve predviđene poslove.

Objašnjavaju da su svi oni propisno obeleženi vertikalnom saobraćajnom signalizacijom koja je u ingerenciji upravljača puta, odnosno lozničkog preduzeća. Kažu i da su prilikom sastanaka sa predstavnicima ‘’Železnice Srbije’’ razgovarali o stanju pružnih prelaza i predložili da se na svima postave rampe.

U Loznici prošla godina nije prošla bez problema na pružnim prelazima, a dobro je što nije bilo nastradalih osoba. Lani se dogodilo šest udesa u kojima su učestvovala dva putnička i četiri teretna voza, tri osobe su lakše povređene i pričinjena je veća materijalna šteta.

Najkritičnija tačka bila je kod "Viskozine" kapije broj tri, na putu Loznica –Banja Koviljača, gde nema rampe i gde su se desila tri udesa, a druga tačka je prelaz u lozničkom selu Kozjak sa dva udesa.

Na području Loznice ukupno se nalazi 21 putni prelaz od koji je osigurano pet, jedan poluautomatskim branicima, a četiri mehaničkim branicima i na njima su železnički radnici. Ovakvi prelazi su u Grobljanskoj i Drinskoj ulici, Šabačkom putu, Ilićevu – ‘’Viskoza’’ i na Navozu u Banji Koviljači.

Ostalih 16 prelaza obeleženi su odgovarajućom vertikalnom drumskom signalizacijom koja je propisno postavljena sa znakom stop i približavanje pruzi bez branika. Inače, DRI je iznela podatak da su u Srbiji od ukupno 2.114 prelaza puta preko pruge, njih 1.653, pasivni pružni prelazi koji zahtevaju posebnu opreznost učesnika u saobraćaju prilikom prelaska pruge, jer nisu opremljeni sistemom za upozorenje, ili zaštitu koji se aktivira kada za korisnika nije bezbedno da idu preko prelaza.

Saopšteno je i da se od ukupno 155 nesreća na svim pružnim prelazima od 2017. do 2019.u Srbiji, oko 75 odsto dogodilo na pasivnim pružnim prelazima u nivou, u kojima su život izgubile 24 osobe, a 59 je teže povređeno. Nažalost, neki vozači nikako da shvate da voz može da se kreće samo šinama, ne može da skreće i izbegava sudare, a da je na onima za volanom da oprezno prelaze prugu i to tek pošto se uvere da je to bezbedno.

(Kurir.rs/ T.Ilić)

Kurir