KOVID SITUACIJA U RASINSKOM OKRUGU: Još 117 novozaraženih, najviše iz Kruševca, vakcinisano više od 40.000 ljudi

Kovid situacija u Rasinskom okrugu je i dalje neizvesna i pored određenih znakova smirenja. Veliki je broj prvih pregleda u kovid ambulantama i uputa u gradsku i kovid bolnicu, a broj novoinficiranih građana i građanki je smanjen.

Prema nepotpunim podacima Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, registrovano je 117 novih kovid bolesnika. Najviše novoobolelih lica ima Kruševac 59, zatim Trstenik 39, u Brusu je 9, u Aleksandrovcu i u Ćićevcu po 5 zaraženih, a za Varvarin nema podataka.’Na Infektivniom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu hospitalizovana su 152 lica sa lakšom kliničkom slikom.

Do sada je u Rasinskom okrugu vakcinisano 40.513 osoba, revakcinisano je 25.684, u Kruševcu vakcinu je primila 24.591 osoba, a drugu dozu 13.985 lica. Od početka epidemije ove planetarne bolesti ukupno je do sada u Rasinskom okrugu inficirano 17.329 lica i to: 9.084 iz Kruševca, 3.013 iz Trstenika, 2.726 iz Aleksandrovca,1.027 iz Varvarina, 709 iz Brusa i 680 iz Ćićevca.

U poslednja tri dana od posledica virusa Kovid 19 preminulo je osam bolesnika.

Danas rade sve ustanove, javna preduzeća, privredna društva i preduzetničke radnje, prema uputstvima i propisanim uslovima Kriznog štaba i štabova za vanredne situacije u lokalčnim samoupravama.

Kovid situacija je ubrzala i proces digitalizacije u javnim službama. Ističemo primer Predškolske ustanove “Nata Veljković” iz Kruševca, koja je omogućila roditeljima predškolske dece da od 29. marta mogu da prijave decu za upis elektronskim putem.

Ova usluga je besplatna, brza i jednostavna, obavlja se preko Portalu eUprava i više se ne mora ići na šaltere za prijavu dece za obdaništa i vrtiće. Popunjava se samo onlajn obrazac, a dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se pribavljaju elektronskim putem.

(Kurir.rs/ Ž. M.)

Kurir