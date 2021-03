SKANDAL U DOMU ZDRAVLJA ŽITORAĐA! KAD DOKTORKI PUKNE ŽIVAC: Odbila da pošalje vozilo po ženu koja NIJE MOGLA DA HODA!

Kako kaže Dejan Dinić koji je zatekao ženu Marinu Radinović (42) sa suprugom Batom, on je pozvao Dom zdravlja, a doktorka koja se javila mu je rekla da nema vozilo, a i da ima ne bi ga poslala!

- Ispred kapije, kada sam slučajno izašao video sam ženu kako sedi na putu i čoveka pored nje. Prišao sam i čovek mi je rekao da već pet sati idu peške, prešli su desetak kilometara, jer njegova supruga ima bolove. Dalje odavde više nije mogla - kaže Dejan Dinić iz Badnjevca koji je zatekao bračni par na putu.

Reč je o siromašnim ljudima koji nemaju telefone, ali su usput od komšija zvali Dom zdravlja, pa kako nisu hteli da dođu, krenuli su peške iz svog sela Donji Držanovac. Stigli su do Badnjevca. Dinić koji ih je pronašao dodaje da je pozvao i policiju, pa ih je on prevezao do Doma zdravlja, gde je žena primila terapiju.

foto: Kurir/B.R.

- Razumem ja gužvu, haos sa kovidom-19 ali pomoć moraju da joj pruže. Ona stvarno nije mogla dalje. Šta da ja nemam kola, kako bi došli do lekara - pita se Dinić.

U toku je policijska istraga povodom celog slučaja, a kako smo saznali najverovatnije će se poodneti i prijava. Direktor Doma zdravlja Žitorađa Aleksandar Stanković kaže da žena o kojoj je reč nije životno ugrožena i da je poznaju, pošto ima hronični reumatizam.

- Ona je dva puta odbila bolničko lečenje, a do sada smo je vozili desetak puta. Ne pravdam ponašanje doktorke, ona je i sama priznala da je preterala, ali radi u kovid sistemu i velika je gužva, pa smo svi po malo izgubili živce - kaže direktor Stanković.

On dodaje da uvek stoji iza svih zapooslenih i da će i u ovom slučaju da podrži doktorku, a vozilo koje služi za prevoz pacijenata, pošto Dom zdravlja Žitorađa nema hitnu službu nije bilo u ustanovi, već je na terenu.

Kurir.rs/B.R.

