TELA POKOJNIKA DO SAHRANE BORAVE U PORODIČNIM KUĆAMA: Ovo je jedina opština u Zlatiborskom okrugu koja nema kapelu FOTO

Jedan od većih problema pravoslavnih stanovnika opštine Nova Varoš jeste sahrana pokojnika. Ovaj put nije sporno "tesno groblje" kao što je to slučaj u obližnjem Brodarevu, nego nedostatak kapele pa se pokojnici dok se sahrana ne pripremi nalaze u porodičnim kućama ili stanovima, a zatim oko četiri kilometra nose do groblja.

- To je velika bruka i sramota. Kad osoba umre, iz bolnice telo nema gde da se stavi sem u porodičnu kuću gde se priprema za sahranu, a to ponekad potraje i po nekoliko dana. Zatim povorka kreće ka gradskom groblju, što je takođe jako neuslovno naročito kad padaju kiša i sneg. Sve to je nepristojno i bez dostojanstva za pokojnika - rekao je Slobodan Matović iz Nove Varoši.

Da paradoks bude veći, na brdu Kocelj iznad magistralnog puta za Užice još 2019. godine sredstvima opštine Nova Varoš i donatora izgrađena je savremena kapela, ali zbog nerešenog problema sa otpadnim vodama ovaj objekat je još uvek pod katancem.

- Kapela je počela da se pravi još 2016. godine i nakon tri godine je završena, ali do dana današnjeg nije privedena nameni iako bi to bilo od krucijalnog značaja za mnoge stanovnike opštine Nova Varoš. Uvedene su struja i voda, objekat ima sve što je potrbeno da tela pokojnika ovde dostojanstveno budu smeštena do sahrane, ali je sporna septička jama koja nije urađena i zbog toga sve stoji. Ova situacija zaista zahteva hitno rešenje, jer nezadovoljstvo građana raste iz dana u dan. Nova Varoš je jedina opština u ovom kraju koja nema kapelu - kaže Matović.

Gradnja kapele na brdu Kocelj koštala je oko dva miliona dinara, a predsednik opštine Nova Varoš ističe da će ovaj problem uskoro biti rešen.

- Neophodno je da se reše imovinsko-pravni odnosi na čemu u poslednje vreme intenzivno radimo, kad to bude bilo završeno u najskorijem vremenskom periodu na teren će izaći nadležne komunalne ekipe i izgradiće se septička jama, a kapela bti stavljena u funkciju. Jasno je koliko je to važno za naše građane i zato će problem biti vrlo brzo postati prošlos - istakao je predsednik opštine Nov Varoš Radosav Vasiljević.

(Kurir.rs/ RINA)