IZ HRANITELJSKE PORODICE PAMTI SAMO RAD! Uprkos teškim životnim okolnostima, Jovan postao najsvetliji primer KURIR TELEVIZIJA

Ako ste se ikada pitali šta se dešava sa decom koja su odrastala u hraniteljskim porodicima kada postanu punoletna, Jovan Živković je najsvetliji primer kako može da izgleda život posle svih udaraca, nedaća i teškoća!

Ovaj mladić iz Sremske Mitrovice uspeo je da završi Višu pedagošku i Srednju medicinsku školu, da počne da volontira u bolnici, položio je državni ispit, a na kraju je dobio i zaposlenje u gradskom Domu zdravlja.

Za sav trud i znanje zahvalan je prvoj hraniteljskoj porodici, u kojoj je naučio šta je rad.

"Kod hranitelja sam otišao u drugom razredu osnovne škole. Prva pomisao koja me veže za njih je rad. Dosta toga sam morao da radim, pošto je na selu bilo domaćinstvo. Naravno, u to vreme sam to mrzeo, raditi sa majstorima, po dvorištu, sa životinjama, ali posle ovoliko godina sam zahvalan na tome", kaže Jovan za Kurir televiziju.

Zahvaljujući tom teškom iskustvu, vredan mladić sada zna mnoge stvari koje njegovi vršnjaci ne poznaju.

Jovan trenutno ima privremeni smeštaj u Centru za socijalni rad i nada se da će uskoro stati na noge i nastaviti sa obrazovanjem na Visokoj medicinskoj školi.

Ima i savet za decu koja ne odrastaju u svojim primarnim porodicama.

"Svi oni misle da im svet nešto duguje, da dobiju nečiju pomoć, sve na gotovo. Ali to se neće desiti. Moramo uzeti stvar u svoje ruke!", glasi poruka našeg sagovornika.

(Kurir.rs)