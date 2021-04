RIGOROZNE KAZNE ZA PALJENJE RASTINJA NA NJIVAMA: Od 10.000 do 1.000.000 dinara plus troškovi intervenisanja vatrogasaca!

Nema mesta gde se u ovo vreme u našoj lepoj Srbiji ne uklanja staro lišće, nisko rastinje... Neko se odluči da palenjem reši problem, ali pre ngo to uradite morate da znate da paljenjem rastinja ugrožovate bezbednost pre svega svoju, a potom i drugih ljudi. Ni tu nije kraj, vatru koju ste zapalili i nad kojom vrlo verovatno u nekom trenutku nećete imati kontrolu, može da se proširi i da izazove štetu velikih razmera pri tom se misli na životnu sredinu ali i drugu materijalnu štetu.

Takođe, bitno je pomenuti da je nažalost od početka ove godine šest osoba nastrdalo u požarima.

Sektor za vanredne situacije (SVS) Ministarstva unutrašnjih poslova koji gasi plamen koji je neko ne razmišljajući o vrlo bitnim stavrima zapalio apeluje na građane da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenim prostorima.

- Prema podacima za prošlu godinu na teritoriji Republike Srbije, evidentirano je ukupno 27.333 vanredna događaja, od kojih su 21.323 bili požari. Od tog broja, 12.104 požara nastao je na otvorenom prostoru i oni čine polovinu svih požara koji se evidentiraju u toku godine - navode u MUP.

Kome nije dovoljan apel vredelo bi podsetiti da je zakonom zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

- Kazna za ove prekršaje je za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara, kao i obaveza lica koje je izazvalo požar da nadoknadi vatrogasno-spasilačkoj jedinici troškove intervenisanja. Takođe, ovim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara - podesćaju u MUP- u.

(Kurir.rs/J.Rafailović)