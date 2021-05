2 ORLA BELOREPANA SPASENA KOD ODŽAKA: Ptice bile otrovane pesticidima, spasene u poslednjem trenutku

Dva orla belorepana spasena su sigurne smrti brzom i zajedničkom intervencijom Republičke i Pokrajinske inspekcije zaštite životne sredine, Šumarsko-lovne inspekcije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Lovačkog udruženja (LU) "Mostonga" i Veterinarske ambulante "Šapica" iz Odžaka.

foto: POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE/ OLIVER FOJKAR

Lovočuvar Damir Ivanović iz LU "Mostonga" je 13. maja primetio u ataru između Odžaka, Karavukova i Srpskog Miletića, dva orla belorepana (Haliaeetus albicilla) kako leže jedan do drugog, pa mu je bilo sumnjivo da nešto nije u redu, kažu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

foto: POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE/ OLIVER FOJKAR

To je odmah i prijavio svojim nadređenima, koji su o svemu obavestili nadležne republičke i pokrajinske inspekcije. S obzirom da se sve to dešavalo uveče oko 20 časova, kao i na urgentnost same situacije gde se dva orla nalaze u ropcu za život, ključni faktor je bilo vreme za koje će im se pružiti prva pomoć, navode stručnjaci Zavoda.

foto: POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE/ OLIVER FOJKAR

Okolnosti na licu mesta i položaj u kojem su nađene ptice ukazivale su na potencijalno trovanje pesticidima i to najverovatnije kroz lanac ishrane.

foto: POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE/ OLIVER FOJKAR

Prema instrukcijama Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, lovočuvar je ptice odneo do prve dostupne veterinrske ambulante "Šapica" u Odžacima, gde im je prvu pomoć pružila ceterinara Tanja Jovanović dr vet. medicine.

Ptice su tu dočekale jutro i dolazak Tima za zbrinjavanje strogo zaštićenih divljih životinja.

Orlovi belorepani se trenutno nalaze u Prihvatilištu ZOO vrta Palić, gde će ostati na lečenju do oporavka, a potom će biti vraćeni u prirodu.

(Kurir.rs/Tanjug)