ISTORIJSKI ARHIV KRALJEVO: Predstavljena monografija Vek železnice u Kraljevu

U Svečanoj sali Gradske uprave kraljevački Istorijski arhiv u petak je predstavio monografiju „Vek železnice u Kraljevu“, autora dr Milana Matijevića, koja čitaocima pruža uvid u razvoj železnice i ovog grada u proteklih sto godina.

Po rečima Vesne Milojević, direktorke Istorijskog arhiva Kraljevo, knjiga je štampana 2019. godine, ali je zbog epidemije korona virusa, tek sada predstavljena široj javnosti.

- Knjiga govori o nastanku i formiranju železničkog čvora u gradu na Ibru, ali istovremeno govori i o uticaju železničkog saobraćaja na čitav grad i stanovništvo jedne male varoši, koja je zahvaljući tome prerasla u jedan ozbiljan grad kakav danas poznajemo. Monografiji je prethodilo obimno istraživanje urađeno na osnovu autentične arhivske građe iz nekoliko srpskih arhiva, kazala je ovom prilikom Vesna Milojević.

foto: Kurir/J.S.

Autor monografije dr Milan Matijević, hroničar Kraljeva, koji iza sebe ima više od 20 objavljenih knjiga, rekao je na promociji da je istovremeno sa razvojem železnice otpočela i industrijalizacija ovog grada.

- U knjizi sam dao prikaz kako je država gradila železnicu, od 1910. godine kada je prvi voz stigao u Kraljevo pa naovamo i kako je njena infrastruktura stradala za vreme NATO bombardovanja. Ovaj grad nekada je bio veliki železnički centar u kome su se ukrštale pruge uzanog i normalnog koloseka. Važno je iz obimne građe izvući pouke šta treba uraditi da se taj železnički saobraćaj, kao važna privredna grana, ponovo obnovi, istakao je dr Matijević.

On je rekao da je železnica u Kraljevu od prvog dana izgradnje doživela svoje zlatne trenutke, jer je, zahvaljujući njoj, izgrađena i prva Državna železnička radionica u ovom gradu.

- Posle Drugog svetskog rata, jedini prevoz koji je mogao da se organizuje u unutrašnjosti Srbije, bio je železnički, a kasnije, tokom perioda SFRJ, veliki broj preduzeća sa ovog područja bio je u problemu da nađe odgovarajući broj vagona, kako bi mogao da izveze svu robu na inostrano tržište, dodao je autor knjige.

foto: Kurir/J.S.

Govoreći o značaju monografije za Kraljevo i Kraljevčane, gradonačelnik dr Predrag Terzić kazao je da je železnica ovom kraju mnogo značila, kako za prevoz tereta, tako i za putnički saobraćaj.

- Železnica je povezivala ljude iz različitih krajeva i omogućavala ljudima da otputuju u udaljena mesta, zbog školovanja, posla, lečenja i drugih potreba. Istovremeno su uspostavljani novi privredni kontakti i razvijani gradovi. Matijević ne samo da se bavi istorijom železnice, nego govori o važnom železničkom čvorištu, o ljudima koji su na železnici radili i o tome koliko je ona uticala na razvoj grada na Ibru.

Terzić je naglasio da je dr Milan Matijević do sada napisao sijaset značajnih monografija i knjiga, koje treba čuvati kao dragoceno blago za sve građane Kraljeva, naročito za mlađe generacije, ali i za one koje zanima kako je nekada tekao život u Kraljevu u 19. veku, u periodu između dva svetska rata, pa sve do današnjih dana.

