POČELA SEZONA KUPANJA U RASINSKOM OKRUGU: Mogu li bazeni zameniti more

Rasinski okrug je bogat vodama, rekama (Rasina, Graševačka Reka, Južna, Zapadna i Velika Morava), jezerom “Ćelije” i bazenima.

Kruševac raspolaže sa otvorenim i zatvorenim bazenima, što malo koja sredina u Srbiji može da se pohvali. Tu je i Ribarska Banja, koja svojim pacijentima i gostima nudi zatvoreni bazen u medicinske svrhe, otvorene bazene u svom centru i kompleks sportskih terena “Samar”.

Sportski centar Kruševac je otvorio sve bazene građanima, a prvog dana ulaz je bio slobodan. Cena karte iznosi 200 dinara, kao i prošle godine, otvoreni su od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19 časova. U zavisnosti od epidemiološke situacije biće organizovane brojne sportsko rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti.

Trstenik, pored plaža na Zapadnoj Moravi, poseduje i otvorene bazene u vlasništvu Sportskog centra, koji rade svakoga dana od 10 do 19 sati, a od 18 do 19 sati ulaz je besplatan. Sezonska karta je 3.200 dinara, a obaveze plaćanja su oslobođeni vukovci iz osnovnih i srednjih škola,

foto: Ž. M.

najuspešniji sportisti, državni reprezentativci, humanitarne organizacije i ustanove, ratni vojni invalidi i članovi porodica palih boraca i volonteri. Aleksandrovac se ponosi bazenom u Mitrovom Polju, u kojem odmor nalaze brojni gosti i posetioci, a najavljeno je i održavanje tradicionalne manifestacije “Župske julske igre”. Radno vreme bazena je od 10 do 18 časova, cena ulaznice je 200,00 dinara, a za dobrovoljne davaoce krvi ulaz je besplatan uz ličnu kartu i karticu davaoca krvi.

Brus raspolaže otvorenim bazenom, kojim se ponose meštani ovog potkopaoničkog gradića, a imaju i Brusku Banju i dve reke – Rasinu i Graševačku Reku, ali i sportsko turistički centar u Brzeću sa brojnim sadržajima i programima.

Opštine Varvarin i Ćićevac leže na obalama Zapadne, Južne i Velike Morave u kojima mogu da se kvase do mile volje, pa im more i bazeni nisu ni pootrebni. Sve u svemu, stanovnici Rasinskog okruga mogu vrlo uspešno da zamene more, jer su bogati sa vodom, rekama i bazenima, a tu je i jezero “Ćelije” pravi raj za sve ljude željne raznih izazova, od plivanja i drugih sportova do ribolova.

Kurir.rs/Ž. M.