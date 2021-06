KURIR NAM JE PROMENIO ŽIVOT! Samohrana baka Milunka i njen unuk na korak do OTKUPA STANA! A onda Dejan može da dobije kucu i macu

Za Milanku Gašpar, "samohranu baku" koja je u 60. godini preuzela starateljstvo nad bolesnim unukom, posle pisanja Kurira čuli su mnogi. Pomogli su joj u prikupljanju sredstava za terapije, lečenje i rehabilitaciju malog Dejana Radojičića (6), koji je zbog prevremenog rođenja oboleo od nekoliko bolesti, epilepsije, anemije, izliva krvi na mozak, cerebralne paralize...

"Dejanova majka je duševno obolelo lice. Dobila je postporođajnu depresiju i završila je na psihijatriji. Ja sam njega odgajila od dve kile mesa, iz inkubatora. To je bila vrlo teška situacija, na špric sam ga hranila. Vezan je za mene, on mene zove mama, a svoju majku nije video tri godine. On je meni sve na svetu, ja nemam nikoga!", kaže ona.

Posle nekoliko godina muke i različitih dijagnoza koje su iznova pogoršavale Dejanovo osnovno stanje, počela je Milunkina borba u medijima.

Nije mogla da živi od 11.000 dinara penzije i dodatka koji dobija da pokrije unukove najosnovnije troškove.

Situaciju je dodatno zakomlikovalo to što je stan u kome žive uzela pod zakup, za šta je prethodno morala da legalizuje objekat.

Sve to je zahtevalo nove troškove od, za nju nedostižnih 637 hiljada dinara.

"Jao, svim ljudima se od srca stvarno zahvaljujem. Promenili su mi život, dom u kome živim, promenili su mi prozore, vrata, doneli ormare, okrečili kuću, skupili smo novca za stan. U Fondaciji je skupljeno 17 miliona dinara i dve hiljade evra, to je išlo baš brzo. Plus je za stan skupljeno 500.000. Zahvaljujem se Kuriru, promenili su nam život", navodi ova hrabra žena i dodaje da je posle pisanja Kurira stigla garderoba, paketi i sve ostalo iz Holandije, Francuske...

Na kraju kaže da dečak jedino još želi kucu, macu i kuću.

"Za otkup kuće nedostaje još malo više od 140.000 dinara, morala sam malo da okrnjim od novca od kuće da bi platila vežbe za unuka u ordinaciji. To mi je bilo važnije nego da se skućim", navela je ona.

(Kurir.rs)

