APEL ZA LOZNIČANE DA NE PALE TRAVU I NISKO RASTINJE: Evo koliko su kazne ukoliko neko ne poštuje propise

Gradski štab za vanredne situacije danas je upozorio građane Loznice da ne pale travu i nisko rastinje i podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje strnih useva, smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka.

foto: Kurir/T.Ilić

U saopštenju se podseća i apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, na obradivim površinama u blizini šuma zbog izazivanja opasnosti po bezbednost građana i imovine.

Štab podseća i da je Zakonom o zaštiti od požara, zabranjeno spaljivanje strnih useva, smeća na otvorenom, biljnih ostataka, kao i da su za nepoštovanje ove odredbe, Zakonom predviđene visoke novčane kazne. One su za pravna lica od 300.000 do milion dinara, a fizička od 10.000 do 50.000 dinara. Građani su zamoljeni i da ukoliko primete da neko pali travu i nisko rastinje ili vide šumski ili požar na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Vatrogasno spasilačku jedinicu, Policijsku stanicu ili Operativni centar, kako bi se odmah reagovalo i sprečilo širenje požara.

U saopštenju iz Štaba podsećaju da izazivanje požara predstavlja opasnost po život i imovinu građana, i da su za krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i za izazivanje opšte opasnosti za učinioce predviđene kazne od šest meseci do pet godina zatvora kao i novčana kazna.

(Kurir.rs/T.Ilić)