SPOMEN-PARK U ŠUMARICAMA ČESTO NA METI VANDALA: Huligani iščupali kante i bacili u potok, lomili i prevrtali klupe, čak i mostove

Nezapamćeni vandalizam dogodio se u Spomen-parku “Kragujevački oktobar” koji neguje sećanje na više hiljada građana streljanih oktobra 1941. godine.

Na prostoru Šumarica, huligani su iščupali kante i bacili ih u potok, lomili i prevrtali klupe, pa čak i mostove što se nikada nije desilo na prostoru ovog memorijalnog kompleksa.

foto: B. Đ.

- Nažalost, često se dešava da građani uništavaju ovaj naš kompleks. Ipak, nismo imali to do sada u ovom obimu. Mnogo toga je uništeno, pa čak i vrbe koje smo posadili i zaštitili ih na poseban način, a to je šteta koju ne možemo da nadoknadimo, objašnjava za Kurir Marijana Stanković, direktorka Spomen-parka “Kragujevački oktobar”.

Policija je obavila uviđaj, a sada sledi istraga. Nadležni tragaju za jednim ili više nepoznatih počinilaca.

foto: B. Đ.

- Ovo je prostor velikog stradanja i sećanja, mesto na kojem se desio holokaust, jedan od najstrašnijih zločina u istoriji, mesto koje čuvamo i negujemo na poseban način. Većina naših posetilaca poštuje memorijalni kompleks, ali uvek ima i onih drugih. Nama ostaje samo da apelujemo na građane da ne uništavaju spomen-park, rekla je direktorka Stanković.

“Kragujevački oktobar” obuhvata prostor od 352 hektara, tu se nalati 10 spomenika, 33 humke streljanih i Muzej 21. Ceo kompleks svedoči o više hiljada ljudi koji su streljani tokom Drugog svetskog rata. Spomen-park u Šumaricama nema noćne čuvare, a o bezbednosti se, u kasne sate, brine policija. Međutim, lomljenje klupa, kanti za đubre, crtanje grafita po spomenicima i slični vandalizmi su i dalje skoro svakodnevne pojave u kragujevačkom parku sećanja.

(Kurir.rs/Bogdana Đusić)