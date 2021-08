DA LI STE ZNALI DA KOROV MOŽE DA BUDE KORISTAN? Petar ga koristi svakodnevno, a vi ćete kada vidite njegovu namenu!

Kažu ljudi da korov raste tamo gde ga korov ne želi, pa ipak jedan ga s namerom gaji.

Devesetih godina prošlog veka Perica Babić mu je našao primenu, te od njega pravi metle.

foto: Kurir Televizija

- Vremena treba kad se poseje, pa sve to, ta etapa do čišćenja, slaganja, lagerovanja, vezanje metle je najmanji problem. Kad je to pripremljeno onda to ide. Ide 15-20 minuta lagerovanja maksimalno, zavisi na čega radite, može i na štap, onda to buide još brže - rekao je Babić.

foto: Kurir Televizija

Osim dobre volje i veštih ruku za korovsku metlu je potrebna su tek klešta, čekić i nož. Ovo sredstvo za čišćenje danas je sve manje primenjeno u urbanim sredinama, neizostavna je u selima, te se tako, kako kaže Perica najviše i pazari.

